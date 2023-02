La majoria d’historiadors estan d’acord en què el Regne de València disposava del dret foral més complet i evolucionat de tots els territoris que actualment formen Espanya. Malauradament va ser derogat després de la desfeta d’Almansa que tingué com a conseqüència la imposició, «por justo derecho de conquista», del dret castellà. En estos moments les Illes Balears, Aragó, Catalunya, Navarra, Euskadi i Galícia (algunes d’elles perquè ho van mantindre i d’altres perquè ho van recuperar), tenen reconegut un dret civil propi emparades en les lleis antigues i els drets forals mentre que la Comunitat Valenciana, per molt que s’ha intentat mitjançant la reforma del nostre Estatut d’Autonomia en 2006, ha xocat una i una altra vegada amb recursos d’inconstitucionalitat que l’han impedit avançar.

Què suposa esta situació? Sens dubte i en primer lloc vol dir una restricció i limitació de la capacitat d’autogovern de la nostra autonomia. Una discriminació que és incomprensible i intolerable en un estat on la Constitució permet desenvolupar el dret civil propi a sis autonomies i en el cas de la Valenciana no ho permet per una consideració constitucional totalment secundària que es pot solucionar mitjançant un xicotet canvi en la mateixa. O no és una qüestió secundària i en el fons allò que volen, montescos i capuletos, és mantindre la nostra Comunitat en una situació d’absoluta indiferenciació com si fórem una més de la «meseta»?

Si algú pensa que el dret civil valencià és només una qüestió tècnica de juristes està molt equivocat. No és el mateix casar-se amb la separació de béns per defecte o haver d’anar a demanar-la a un notari. El mateix podríem indicar de la llei de custòdia compartida o la llei de parelles de fet formalitzades. Són lleis, sobretot la primera de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, que podrien ajudar molt al manteniment de les xicotetes i mitjanes empreses en la transició generacional on, per desgràcia, hi ha una desaparició molt significativa en la Comunitat Valenciana. També podríem desenvolupar la nostra pròpia regulació del dret hereditari i tot allò relacionat amb la discapacitat i el règim tutelar. Malauradament les tres lleis que es dictaren a l’empara de la competència pròpia que reconeix l’Estatut d’Autonomia valencià, van ser recorregudes al Tribunal Constitucional pel PSOE quan el senyor Zapatero era president. Cal dir que quan governà el senyor Rajoy mai es va retirar el recurs.

En estos moments s’està treballant per part del PP i PSOE en un xicotet canvi constitucional substituint el terme «disminuït» per un altre més respectuós: «persones amb discapacitat». És un moment adequat per aprofitar este canvi constitucional per a introduir l’extensió de la competència sobre la legislació civil, i la recuperació i actualització del nostre dret privat històric d’acord amb els valors i principis constitucionals. Amb la introducció d’esta senzilla esmena al text constitucional, podríem per fi culminar el nostre Estatut d’Autonomia i exercir amb plenitud el nostre autogovern.

Fa dotze anys que no s’ha produït cap canvi constitucional i desaprofitar esta ocasió seria oblidar les demandes de les Corts Valencianes i les de la gran majoria dels municipis valencians. Sense oblidar a l’Associació de Juristes Valencians que ha mantingut i està mantenint una exemplar defensa d’esta modificació constitucional i dins de la qual hi ha persones de totes les tendències polítiques.

Cal dir-ho molt clar. Els valencians i valencianes no podem continuar permetent que quan es travessa la frontera del nostre país camí de Madrid ens oblidem de les reivindicacions justes de la nostra terra o siguem incapaços d’alçar la veu i fer-nos valdre de forma que els interessos de la nostra Comunitat estiguen per damunt d’interessos forans i estranys als valencians. Què haurem de fer per a tindre el pes que ens correspon com a autonomia en Madrid?

De moment dos coses caldria fer. La primera restringida als que voten en les Corts estatals: votar a favor l’esmena a la disposició addicional segona de la Constitució. La segona acudir massivament el proper dia a la manifestació convocada el proper diumenge 26 per l’Associació de Juristes Valencians per a defensar el nostre dret civil.