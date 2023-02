Quizá usted se haya enterado de que ha habido Elecciones Primarias en Compromís. Se ha hablado hasta la saciedad del tema, y hay en mi partido quien considera que eso es bueno. No escasea entre la militancia la absurda convicción de que la buena comunicación debe medirse cuantitativamente y no cualitativamente: el peso de los likes de amigos, hermanos, primos y mascotas a los que se induce a matricularse para votar, aunque luego no voten más que la mitad. Desde hace cuatro años me llevo oponiendo a las Primarias, con el éxito que se puede comprobar. Las Primarias son nocivas en una coalición incapaz de generar estructuras internas centrípetas pues refuerza la pulsión centrífuga, la que atomiza hasta el infinito la inestable suma de partidos, grupos de afinidad, ofendiditos, cuotas y otras monsergas. Pero esto es lo de menos. Lo peor es que se me ocurren varias razones para opinar que atentan gravemente contra cualquier principio democrático tomado en serio. No me detendré a ello. Sólo diré uno: el proceso ha acabado y yo, que me he implicado bastante, no he acabado de entender las reglas del juego. Quizá es que sea tonto. Pero lo malo es que si los que estamos implicados no entendemos, ¿qué será de la ciudadanía? De nuevo usada para proclamar las virtudes de lo que sólo es ceniza de cambios que fueron útiles hace ocho años. Y es que una parte del corazón de Compromís se ha quedado a vivir en los éxitos de 2015. Eso no es bueno para el Botànic ni para el País Valenciano.

Y sin embargo Compromís sale vivo. Y con menos heridas de las que pudimos prever. Dicho de otro modo: la mayoría de cuadros han visto las orejas al lobo. Y las cuatro patas. Y los dientes. Y ver un lobo, en esta formación tan agrosocialista es grave. Y Alicante capital, una vez más –y van todas las posibles-, es más que posible que se quede sin un diputado en les Corts: las Primarias no saben de geografía y, si me apuras, tampoco de minería de votos. Este artículo va pecando escrupulosamente de heterodoxia: otro ejemplo de «las cosas de Manolo Alcaraz». En cuanto reúna a cinco amigos exigiré una cuota de heterodoxos. Pero radical no soy: si expreso estas cosas –y pienso otras que me reservo- es porque intuición y experiencia me dicen que más vale que alguien diga en público lo que tantos rumian y susurran en secreto, por si fuera posible que dichos los agravios se aprendiera algo de utilidad. Porque el esquema de las Primarias puede ahora trasladarse a la campaña y dedicarse tirios y troyanos a calcular cupos en mítines, fotos y otras distracciones de masas. Pero las reglas eran las reglas, no había otras. Y todos los candidatos que yo sepa, han aceptado con deportividad los resultados. Yo estoy especialmente contento de la victoria de Aitana Mas. Y no sólo porque sea mi amiga, sino porque me recuerda gozosamente que a veces, sólo a veces, muy pocas veces, en política hay justicia moral. Quien espere un trato justo en relación con sus esfuerzos y saberes no debe acercarse a la actividad política. De igual manera que, desde Kant, sabemos que la política no debe ansiar ser una fuente de felicidad, aunque algunos políticos sean felices. Sea como sea, Aitana ha ganado las Primarias y ha derrotado a las Primarias. Una de las redundancias de nuestra época es la de asegurar la conciliación entre política y vida privada. Algo esencial para que las mujeres se incorporen plenamente a las instituciones, esa idea de conciliación también significa que es una necesidad perentoria para que la disociación entre el mundo de la vida, lo cotidiano, lo civilmente profano, puede ser atendido y entendido desde los y las que han de dirigir la sociedad. Esa intuición, muy propia del pensamiento feminista, aún no se extiende en todo su significado por los partidos. Me parece, sin embargo, que Compromís es uno de los que se lo han tomado más en serio. Y Aitana representa como nadie ese esfuerzo descomunal por sumar convivencias: con su familia, con sus deseos de realización profesional, con sus compromisos políticos. Aitana, sencillamente, es quien nunca ha dicho «no». Pero decir «sí» cuando te entra un póquer es fácil, lo difícil es cuando no tienes más que una pareja de doses. Ella misma ha contado las circunstancias amargas en las que llegó a la vicepresidencia de la Generalitat y los sapos de todos los colores que ha tenido que tragarse para perseverar y brillar en un puesto que no ambicionó. He tenido la suerte de trabajar con ella, de aprender con ella. Y sé que la ambición que tiene es la justa para mantenerse en este deporte de élite. Pero lo que le sobra es sentido de la responsabilidad. Pero eso no es sólo una entrañable virtud personal. Uno de los problemas esenciales de la desquiciada política actual es la pérdida del sentido de la responsabilidad, del éxito del tacticismo y del presentismo guiado por las corrientes de la vanidad representada en el maremágnum de las redes. Una lástima que, como lamentaba en una entrevista el conseller Rafa Climent, las Primarias no dejen espacio para dar cuenta del trabajo realizado ni para evaluar la responsabilidad asumida, por lo que, además, penalizan a quienes desempeñan tareas de gobierno que no pueden apartarse para celebrar jolgorios vanos por los pueblos. No sé lo que el destino político deparará a Aitana. Sí que sé, como hemos dicho otras veces, que lo está haciendo estupendamente en sus tareas actuales y que Compromís, por caminos enrevesados y al borde del abismo, ha encontrado en la circunscripción de Alicante lo que todos van buscando: mujer, joven, con preparación y experiencia, empática, responsable. El tipo de dirigente capaz de ir generando un nuevo tipo de liderazgo: el que no rechaza, sino que convoca, a experiencias corales, a equipos que se atrevan a pensar, a salir del tópico, a distinguir los lemas de campaña de los programas políticos, la lealtad del seguidismo acrítico. A veces a Compromís, como a otros partidos «pequeños», se le exige aquello que a los grandes se les perdona: lo que digo es de aplicar al PP o al PSOE. Bueno sería que estos partidos no menosprecien a Aitana Mas: es más lista que muchos de sus jefes almidonados. Y detrás de ella vamos a estar muchos, muchos más que los que se imaginas quienes, con toda razón, desdeñan el sistema de Primarias.