El llibre actual Escrit a València, obra universitària d’Albert Hauf Valls, potser deu agermanar-se amb tants poemes així titulats, i amb els de Joan Fuster, Escrit per al silenci, o també Escrit (sobretot) a valencians. L’autor savi, nascut a Mallorca en plena guerra, d’arrel mallorquina per la mare i alemanya pel pare, després de formació franciscana en la Porciúncula, i en la Gregoriana de Roma, passant pel meridià de Barcelona, havia accedit a la universitat al País de Gal·les, i finalment retornà al Mediterrani, a la de València. No ho oblidem: un itinerari actual, que no deixa d’evocar el de Tirant lo Blanc.

Les treballades pàgines de memòria intel·lectual fecunda hi són reunits a València, és a dir, en València, i alhora per i per a València. En canvi, el títol real, universal, seria Escrits a Europa: el primer dels treballs és sobre l’Opus agriculturae del Pal·ladi, i el darrer, sobre el misteri eucarístic en la predicació de Vicent Ferrer. Un passeig intel·lectual t’hi durà de viatge per importants qüestions que també ixen als diaris: la seducció, els eufemismes amorosos o militars, l’esperit i la moral, i la ciutadania de la vida. Totes segons el cavaller Tirant lo Blanc, la monja sor Isabel de Villena, o l’urbanista Francesc Eiximenis, o els millors versos d’Ausiàs March o Joan Roís de Corella, i tantes històries sense les quals el país de València no seria essencial del Mediterrani i d’Europa.

Per completar la humil columna de gratulatio valentina, catalana et maioricensis que reclama tan exigents treballs, evocaré les mil hores vespertines acompanyant-lo amb documentacions per les meravelles històriques del Corpus informatitzat del Valencià. I ja, ometent anecdotaris tan propis del Mediterrani i del món, citaré dues vesprades que venen a ser la mateixa: ell parlant i la seua companya Úrsula llegint en alemany el Tirant una vesprada de Morella, segons la traducció de Fritz Vogelgsang, que allí l’havia acabada, davant la comprensió de la lletraferida cònsol d’Alemanya. I uns mesos abans o després, un dels grans moments de la literatura en la Fira Internacional de Frankfurt, on eixa traducció va ser per Albert explicada, per cert, a pocs metres d’on puc assegurar que Umberto Eco estava parlant de la seua Opera aperta, i abans que Carles Santos hi muntara una performance feroç. Tot és escrit als països de València, d’Europa i del món.