València i altres regions del nostre país gaudeixen d’una base cultural enriquida en disposar històricament de dues llengües oficials que, l’una o l’altra, parlem milions de persones com a llengua materna. Per transmissió familiar o per adopció mitjançant l’aprenentatge educatiu i voluntari, fem un ús habitual de la llengua del nostre poble: el valencià.

En el meu cas, que soc de família castellanoparlant però que habitualment faig ús del valencià, l’entenc com a llengua adoptada de la nostra Màtria valenciana. En qualsevol cas, i sense detallar més sobre aquesta concepció personal, és indiscutible que milions de persones gaudeixen del valencià com a llengua materna. Una llengua que, sempre que estiga integrada en tots els contextos possibles, garanteix la inclusió de totes les persones que la parlen.

És cert que s’han invertit molts esforços a mostrar-nos com un poble oficialment bilingüe. Amb una simple cerca es poden trobar diferents normatives i iniciatives populars que han suposat interessants avanços en matèria lingüística per part de la societat valenciana. Gràcies a això, hui dia podem gaudir d’elements que garanteixen el nostre dret al gaudi de la cultura valenciana.

No obstant això, també patim continus desprestigis i atacs d’una facció de la població que pretén acabar amb la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. De fet, a les xarxes socials podem trobar bastants casos de discriminació lingüística que moltes vegades venen motivats per l’odi que genera aquest sector.

Amb tot, com demostra l’últim estudi sociològic sobre el «Coneixement i ús social del valencià», publicat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, podem arribar a la conclusió que ha augmentat el coneixement de la nostra llengua, però, en canvi, s’ha experimentat una important reducció respecte al seu ús en l’esfera pública. Davant d’això, és evident que cal invertir molts més recursos per a garantir la competència lingüística en valencià de tota la ciutadania.

I no ens equivoquem, només queda confiar en una educació que prioritze l’ensenyament en la nostra llengua i en polítiques de normalització lingüística per a potenciar el seu ús en els espais públics i en actes formals (fins acabar amb la diglòssia) i per a facilitar la integració social, la diversitat cultural i les diferents maneres d’entendre el món, així com la protecció de la nostra identitat.

Per tot això, des de l’associacionisme no podem permetre que ni el valencià ni cap altra llengua desapareguen.