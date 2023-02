El procés de tecnificació i globalització en què, des de fa dècades, ens trobem immersos no ha aconseguit eclipsar el protagonisme i la vitalitat que, entre una bona part de la població valenciana, històricament han jugat els anomenats malnoms, que encara mantenen l’estatus de vertaders noms populars. D’aquesta manera, un dels renoms més originals que conec és el de «mandoc», que es registra al municipi d’Alaquàs (l’Horta Sud) i és d’origen incert, també per als seus posseïdors. Un d’ells, l’amic Pepe Forment, em demanà temps enrere que indagara les possibles arrels del seu àlies familiar. I, amb l’ajuda de diversos lingüistes –entre els quals, Ximo Martí–, he arribat a una conclusió provisional al respecte. Així, és molt probable que «mandoc» siga una derivació-deformació de l’adjectiu «badoc», que s’aplica a les persones que baden, és a dir, que s’encanten o es distrauen amb gran facilitat; i també, a les que són dòcils i mal·leables. Aquesta possibilitat adquireix molt de sentit si tenim en compte que la configuració dels malnoms està determinada, en gran part, pels vicis o defectes que n’acrediten els destinataris.

En aquest sentit, el fenomen fonètic pel qual d’una paraula –«badoc»– es passa a una altra –«mandoc»– estaria relacionat amb el fet que tant la «b» com la «m» són consonants bilabials que presenten un punt d’articulació pròxim; una semblança acústica que provoca que siguen relativament fàcils de trabucar. És una confusió bastant habitual que també es produeix en d’altres substantius. Així, segur que coneixeu alguna persona que, en compte de «bandúrria», diu «mandúrria»; o que parla de «boniato» per a referir-se al «moniato». En el cas que ens ocupa, una vegada produït el canvi («badoc» > «madoc»), l’aparició de la «n» en posició implosiva es produiria per relaxació i dilació de la consonant nasal (la «m»). Perquè és més còmode pronunciar «mandoc» que no «madoc» (feu-ne la prova).

Finalment, cal apuntar que la forma «mandoc» no ha de ser única, ja que a d’altres municipis de l’Horta –a Paiporta, per exemple– es registra l’existència de la variant «manroc», que amb molta probabilitat obeirà a un mateix origen. Siga com siga, no caigueu en l’error de pensar que els mandocs/manrocs degueren tindre algun avantpassat babau. Perquè és el cas que, sovint, els malnoms són irònics i indiquen tot el contrari del que aparenten dir.