“Fa vint anys que dic que fa vint anys que tinc vint anys”, cantava Serrat. I eixos anys són els que té “Al vent”, cançó que Raimon va compondre mentre viatjava en Vespa de Xàtiva a València. Avinentesa que aprofite per retre homenatge a l’autor d’una cançó que encara emana ufanor. Precursora de la protesta contra el règim franquista, “Al vent” no s’ha quedat en el passat perquè viu en la memòria col·lectiva, i sobreviurà al seu autor que pot fer seua la cita horaciana “no moriré del tot, una gran part de mi em sobreviurà” en “La cara al vent / El cor al vent / Les mans al vent / Els ulls al vent / Al vent del món”.

“Al vent” em brinda l’excusa per demanar més oportunitats per a músics i cantants en la nostra llengua. Em pregunte (tement saber la resposta) per què els ajuntaments que presumeixen de progres no en contracten més en festes. Hi ha grups i autors amb sonoritats i estils ben diversos, hi ha espectadors i hi ha motius per promocionar la llengua socialment desafavorida. Entre parèntesi: menció especial a tots aquells que fa un feix d’anys contribuïren a la nostra consciència nacional i continuen regalant-nos les orelles amb un repertori musical excepcional. No dic noms perquè cadascú té els seus i tots són ben coneguts.

La nostra llengua i la nostra música són béns culturals que cal protegir de l’agressió del mercat i de la secular colonització cultural. I cal fer-ho amb fets, no amb sintagmes o frases fetes que són floretes a l’aire que no arriben a fructificar. Ho diré sense circumloquis: molt abans que els Mèdici promogueren el mecenatge, la cultura ja rebia ajudes i subvencions.

En els moments actuals eixa funció, davant les exigües esponsoritzacions que fan les empreses i mecenes, l’assumeixen les administracions públiques. Cal dir, però, que el País Valencià és l’últim de la classe pel que fa a les ajudes i promoció de la música en llengua pròpia. Potser perquè estigmatitzar les subvencions a la cultura nostrada ha calat en el subconscient col·lectiu?