Bajo los estertores del primer aniversario de la guerra de Ucrania se están dando una serie de hechos que no están apareciendo en la primera línea de los medios de comunicación y que describen la ceguera y la sordera moral que sufrimos en Occidente. Acongojados por las subidas de precios que hemos sufrido antes y después de la guerra, con el miedo de no seguir nuestro currículum vitae de consumo por la inflación, el primer mundo, el mundo rico, el nuestro, el suyo y el mío, permite sin que nos caiga el alma a los pies, que las consecuencias de la guerra se ceben con los más débiles del planeta. Recientemente hemos conocido como el tránsito de grano se ha paralizado por el conflicto y está produciendo una hambruna sin precedentes en la zona del Cuerno de África. Somalia, que recibía el 90% del grano de Ucrania y Rusia, está sufriendo un desplazamiento, un movimiento migratorio de casi dos millones de personas. Se estima que más de medio millón de niños sufren una malnutrición severa. A la falta de grano se le suma una sequía que parece no tener fin y el asedio constante del yihadismo. En Sudán han subido los precios hasta un 1900%. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Estas realidades nos golpean en el mes que Manos Unidas lleva a cabo proyectos para luchar contra la desigualdad, el hambre y la violencia cronificada en todo el mundo. Sus iniciativas, como el de otras instituciones, son una llamada a la puerta de nuestras conciencias, de nuestras miserias y paradojas.

Sin irnos fuera de nuestras fronteras, otra de las miserias es el número de personas que vivan en la soledad no deseada. Esa otra batalla y paradoja que tenemos que librar. Están los conflictos bélicos y todo lo que ello conlleva, por otro, los conflictos morales, los que se derivan de nuestras acciones, del modo de vivir que adoptamos y asumimos. Los datos son terribles. En Europa, cuna de los Derechos Humanos, salva guarda de la dignidad de toda persona, el 25% de la población mayor vive una soledad no deseada. En España 4,8 millones viven solas, de las que el 43,6% tienen más de 65 años. Ni una guerra como la que estamos viviendo nos hace virar nuestros sentimientos y razones. En el último año hemos contemplado a personas desplazadas, que huían de la muerte y el terror. Por el contrario, en este mundo nuestro huimos de las personas, dejándolas a la intemperie, sin un soporte emocional y afectivo. Esa es nuestra paradoja, nuestra contradicción, tan imbuidos en nuestros haceres que abandonamos a las personas que una vez nos sostuvieron, atendieron y amaron. Así somos, en eso nos hemos convertido. Señalamos ufanos las barbaries que asolan este mundo, sin reparar en las micro deshumanizaciones que hacemos posibles en nuestra vida diaria. Eh ahí nuestras miserias y paradojas. ¿Esperaremos otro aniversario y otra guerra para vivir de otra forma?