La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties. Esta definició, elaborada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), inclou tots aquells aspectes en els quals, a priori, no pensem quan parlem de sanitat, atenció a la salut o cura de la salut. Només una vida digna proporciona un estàndard adient de benestar físic, mental i social. I això arriba amb l’absència de pobresa energètica, alimentària o d’habitatge, per posar alguns exemples. Lògicament a l’hora d’efectuar planificacions, incloses les polítiques, s’ha de parcel·lar d’alguna manera per poder definir les propostes que han de ser concretes, clares i avaluables per la ciutadania.

Al camp concret de la sanitat, en el sentit convencionalment entès, les i els votants, han de tenir en compte les propostes que emeten els partits i l’experiència acumulada a les comunitats autònomes amb partits d’orientació política divergent. Calen unes condicions, que creguem irrenunciables, per assegurar que la sanitat siga «democràtica». Com ara, assegurar que el sistema de salut siga universal, públic i equitatiu. O el de promoure la Sanitat Pública per a previndre la malaltia col·lectiva. També, evidentment, s’ha de prioritzar l’atenció primària, porta d’entrada de la ciutadania al sistema sanitari, amb la dotació necessària en recursos humans i tecnològics. Planificar clarament els recursos que s’han de destinar al repte de la cura de la salut mental.

I tot açò, atenent a la responsabilitat ciutadana en la cura de la salut i canalitzar la seva participació en esta faena. Propostes en temes més concrets, com l’atenció oncològica, bucodental, mort digna, malalties rares i d’altres, també s’han de tenir en compte. A més, cal analitzar que els programes polítics emfatitzen l’avaluació de resultats i programen a llarg termini; i no tan sols amb intenció purament electoralista. És cert que alguns aspectes polèmics dels programes electorals són benvinguts o rebutjats segons diverses sensibilitats però, personalment i com a ciutadana, crec que la vessant sanitària s’ha de valorar per a tot el conjunt de la població amb independència de la seua repercussió directa en cada votant.

Un aspecte no menor és el que implica a la població immigrant no regularitzada, mal coneguda com «sense papers». Es tracta d’un col·lectiu que, com a mínim, suporta eixa situació irregular durant uns 3 anys des de la seva arribada al país ja que abans la llei no ho permet. Les persones afectades només poden fer ús de la sanitat a través d’urgències però, si necessiten tractaments o atenció continuada, el sistema de salut els cobrarà l’assistència.

Com a ciutadans ocults paguen els impostos dels productes que compren i el treball en negre que fan permetria la seva afiliació si estigueren regularitzats. El que mostra la complexitat d’este problema i evidencia la hipocresia d’una societat que es considera «avançada». Un aspecte, que no es recull en els programes polítics en l’àmbit sanitari, i que repercuteix en el benestar de tota la població també s’ha de tenir en compte a l’hora de dipositar la papereta electoral.

Les paraules suporten massa, no protesten, però el seu ús –o mal ús– es pot tornar en contra de la ciutadania. L’exemple més evident i recent és la política sanitària de la Comunitat de Madrid, a la qual s’ha arribat per retallades pressupostàries i desviament de recursos a la sanitat privada. Resulta contradictori parlar de sanitat universal i reclamar simultàniament una retallada d’impostos. A la casa comuna, els diners de tots s’han de repartir en benefici comú; en este cas, el sanitari. Si els recursos cauen, es devalua la prestació sanitària i entrem en la política del «cadascun que es salve com puga» i la sanitat queda reduïda a beneficència.

Tornant al concepte de salut dins de l’Estat de Benestar, crec que s’ha de decantar el vot per aquelles propostes que tinguen coherència interna entre les qüestions sanitàries i les d’altres àmbits; com el sociosanitari, l’urbanisme, o la convivència, per cercar el bé comú per a totes les persones i els col·lectius.