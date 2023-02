Como si nada hubiera pasado

Se acabó. Última sesión de control a Ximo Puig, la 99 en esta legislatura, y, por desgracia, sin sorpresas. La última fue para olvidar, como muchas otras, pero no sé si olvidaremos estos cuatro años. A menudo parece que sí, que la pandemia fue en otro siglo y la guerra en Ucrania es un episodio viejo. Puede que no lo parezca, pero esta ha sido la legislatura más difícil que hemos vivido muchos. Tanto que, a veces, parece una distopía. Una legislatura tan extraña que, de todos los intervenientes ayer, solo Puig y la portavoz de Vox estaban en ese papel actor hace cuatro años. Y todos los síndicos de los seis grupos, salvo la de la ultraderecha, han cambiado. Casi todo ha volado por los aires. Aunque a menudo lo olvidamos.

Lo normal sí que debe de ser que una sesión de control a tres meses de unas elecciones esté hundida en el barro. Y así ha sido, fango del bueno a partir de la desgracia del tren del incendio de Bejís, que a pesar de todo se saldó sin víctimas, que a veces parece que se olvida. Y fango a partir de retorcer la realidad, como hace el PP equiparando el ‘fevemocho’ cántabro con el tranvía de Dénia. El único parecido es que se trata de trenes, pero si las actuales máquinas no pueden hacer toda la línea hasta Alicante no es por un error de cálculo, sino porque los puentes tienen más de cien años y han estado con una inversión mínima. También durante los 20 años que gobernó el PP. Pero en un mundo abonado a la confusión, la sospecha y los bandos es posible que rente más una exageración bien vestida (el relato, dicen los gurús) que la retahíla de hitos que Puig se afanó en enumerar: la primera comunidad que trajo un avión con material de protección, la gigafactoría, la reapertura de la Ciudad de la Luz, la puesta en marcha del Ágora, la solución a la deuda de la Marina, el fin del copago, la salud universal, el aumento de sanitarios y profesores o el compromiso de Ford. ¿Y qué?

La legislatura, decíamos, es tan extraña que casi ninguno de los intervinientes en esta sesión competirá con Puig el 28M. Solo Mamen Peris, convertida en outsider que clama sensatez y mirar a los problemas reales cuando se le agota el tiempo. A Ciudadanos se le rompió el reloj y vuelve a llegar tarde. Los demás salieron a hacer campaña para otros: Compromís exprimiendo la faceta nacionalista con la lista de agravios ante Madrid e incluso citando al ausente Baldoví por si alguien duda de que es el líder, y Unides Podem enarbolando la bandera de la vivienda que representa su candidato y vicepresidente.

No creo que dentro de cuatro años la sesión de control (a quien sea) vaya a ser muy diferente, pero que no quede por decir que es hora de que sus señorías se retiren al rincón de pensar un tiempo, a ver si todos regresamos (los medios de comunicación no somos ajenos al clima) con algo más de capacidad de entendimiento. Porque si miran atrás, la noticia quizá es que hoy estemos aquí, casi como si nada hubiera pasado.