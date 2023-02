L’altra guerra

Els aniversaris bèl·lics serveixen per a animar la pau. I el primer any d’invasió de Putin a Ucraïna demostra com l’evolució humana progressa molt poc adequadament. També és cert que hem deixat en segon pla moltes guerres oblidades en tots els continents. Però n’hi ha d’una silenciosa, que va més enllà d’estratègies militars i diplomàcies antigues. És la batalla sobre les malalties de salut mental, que sempre han existit i que s’han disparat rere la pandèmia. El cas de l’institut de Mislata torna al primer pla la quotidiana desatenció en centres educatius, famílies, en el treball o a l’atur, als geriàtrics, presons o al carrer. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), prop de mil milions de persones pateixen depressió, bipolaritat, ansietat, por, aïllament, demència, consum d’estupefaents i alcohol, esquizofrènia i desordres alimentaris, entre altres problemes. L’estadística de l’OMS (és pública) alerta que, per exemple, la depressió provoca la principal causa de discapacitat, o que el suïcidi ha pujat fins al quart lloc en la llista de morts de persones entre els 15 i els 29 anys. Més a prop, un 10,5% de les xiques de quart d’ESO han consumit tranquil·litzants sense recepta mèdica.

Darrere de les fredes xifres i percentatges, hi ha un drama personal viscut també per la família i l’entorn més pròxim. Tant és així que davant l’augment històric de suïcidis de menors, les administracions estan sobrepassades, com també demostra el cas de Mislata. Les causes són conegudes, però per molt que es reiteren en cada cas, no es veu una resposta urgent, tal com ha reclamat la direcció de l’IES La Moreria, a la que hem d’agrair la seua protesta responsable. No dubte que els protocols són adients, tant a l’àmbit educatiu, com a la resta, però donada l’alta propagació dels casos, l’administració s’ha de posar les piles, així que no estaria de més portar la iniciativa i contactar amb tots els instituts, perquè dissortadament el cas de Mislata no serà l’únic. Perquè la salut mental, com la majoria de les malalties, té tractament i se supera, però per això cal primer admetre que aquesta guerra silenciosa requereix tots els esforços perquè acabe en l’esperat tractat de pau.