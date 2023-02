El pasado 20 de febrero se celebró el día mundial de la justicial social con el lema: «Superar barreras y desbloquear oportunidades para la justicia social».

La justicia social es un concepto cuyos pilares fundamentales son la igualdad de oportunidades y los derechos humanos. Derechos que los hombres y mujeres socialistas venimos defendiendo desde la creación del PSOE hace ya cerca de 145 años de historia. Y así tenemos que seguir porque, mientras se sigan vulnerando los derechos humanos, donde no hay libertad ni por supuesto igualdad, ningún demócrata debe ni puede estar tranquilo.

Hablar de Justicia Social es hablar de igualdad. Si no hay Igualdad no hay Libertad y donde no hay Libertad no hay Justicia Social. El camino hacia la justicia Social, hacia la igualdad, es una senda muy difícil. Simone de Beauvoir la llamaba, «La difícil gloria de la libre existencia». Y ahora, más que nunca, en los complicados y difíciles tiempos que viviemos, hacen falta políticas activas que proporcionen esa igualdad.

Y por eso, el gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez ha hecho de la Justicia Social una de sus principales banderas, dirigiendo las políticas del gobierno a cambiar estructuralmente este país, y a garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres y hombres de nuestro país, en definitiva para conseguir una sociedad mas igualitaria y mas justa.

Con el gobierno de Pedro Sanchez avanza la sociedad, y con el PP de Feijóo una minoría sigue avanzando y la gran mayoría retrocedemos, así ha sido siempre, así es y así será.

Es evidente que ahora mismo en España hay dos modelos políticos claros:

Uno, el modelo socialdemócrata del gobierno de Pedro Sanchez dirigido a la mayoría social, donde suben las Pensiones, se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional, se protege a la clase trabajadora con una gran Reforma Laboral, donde se hace una reforma fiscal mas equitativa, y se aumentan derechos de ciudadanía tanto colectivos como individuales.

Y otro modelo, el de la derecha de Feijóo dirigido a una minoría elitista donde el objetivo es achicar el Estado porque así, los «poderosos en la sombra» ganan mas, haciendo lo que quieren sin control. Y ¿como lo hacen? Privatizando servicios públicos esenciales como la Sanidad y la Educación. Votando en contra de todo lo que represente mas derechos y un reparto mas equitativo de la riqueza. Intentando que los jueces hagan por detras el papel que ellos no pueden en el parlamento. Desprestigiando al gobierno por las instituciones Internacionales.

Y ante estos dos modelos no podemos permanecer impasibles.

Se trata de tomar partido. Tú decides.