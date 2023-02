el policía infiltrado

No es una película de espías. Tampoco una de las magníficas novelas de John le Carré. Los escenarios de esta historia no son los de la guerra fría ni esos privadísimos comedores donde se deciden los destinos del mundo. En la ciudad de València grandes vías separan barrios que nada tienen que ver unos con otros. Eso que antes llamábamos clases sociales son los cimientos sobre los que se articula el alma de lo urbano. Ahora las clases sociales dicen que ya no existen. O sea que en València la gente que habita el Ensanche o Pla del Real y la de Benimaclet son la misma gente. Por eso la actividad reivindicativa del entorno de los Jardines de Viveros y el Mercado de Colón es la misma que la que lleva decenas de años ocupando las calles y los sitios de Benimaclet. Las clases sociales no existen pero el jefe de los empresarios, un tal Garamendi, se acaba de aprobar un sueldo de cuatrocientos mil euros anuales y dice que España va a quebrar porque el salario mínimo se ha instituido en mil ochenta euros. Las clases sociales no existen, pero el otro día leí en este diario que más de medio millón de valencianos viven con menos de 500 euros al mes. Pero si destacamos esta barbaridad igual es que formamos parte de uno de los colectivos que luchan sin tregua en Benimaclet para que la vida no sea una castaña. Y por eso, tal vez y durante varios años, ha vivido en esos colectivos un policía infiltrado.

Ese espía no surgió del frío, como el de le Carré. Ni estamos en el tiempo de los bloques. Bueno, sí que seguimos en el tiempo de los bloques, pero eso lo dejo para otra ocasión. Ahora lo que digo es que un policía se había infiltrado en los movimientos sociales de un barrio incansablemente reivindicativo. Jóvenes y no tan jóvenes que saltan a la arena de la denuncia, que combaten la desigualdad desde diversos frentes, que levantan el andamiaje de la protesta para dejar bien claro que sin protesta no hay manera de que las cosas cambien. Ahora vivo lejos, alejado del tumulto urbano, y miro la ciudad como se miran los sitios donde vivimos antes, sin resentimiento y sobre todo sin una pizca de nostalgia. Conocí ese barrio de primera mano y lo sigo reconociendo como uno de los mío más próximos. Como lo fueron Torrefiel y Orriols, casi vecinos suyos, en los primeros setenta del pasado siglo. Desde aquella primera Asociación de Vecinos a los grupos que poco a poco fueron surgiendo allí a lo largo de los años. Participé en muchas de sus luchas y sigue allí gente a la que sigo queriendo como entonces. Un barrio que bulle a cada cruce de sus calles y en sus plazas siempre será un sitio en que vivir para que a la vida no se la coma la vergüenza. Y ahora va y se descubre que un policía ha estado dos años infiltrado en los colectivos asamblearios de Benimaclet y nadie de los responsables políticos ha dado una respuesta que aclare ese acto deleznable, un acto que, además de atentar contra los derechos de la gente, pervierte el alma de la propia democracia. Alguien habrá puesto a ese espía en el sitio donde se hacen ciertas las traiciones. Las voces que surgen para contarnos su extrañeza, lo difícil que es aceptar que alguien que ha formado parte de tu propio tiempo, que alguien con quien te has tomado unas cervezas y hasta has llevado a tu casa para que conociera a tu familia es un mierda de tío a quien alguien ha colocado ahí para pervertir esa amistad y esa camaradería que forman parte de lo más noble y profundo de lo humano. Ahora ha sido en València y hace nada sucedió lo mismo en Barcelona. ¿Habrá alguien en el gobierno que dé explicaciones para aclarar este despropósito? Los colectivos sociales que luchan en sus barrios por esa cultura de lo común que tanto cuesta conseguir no son un peligro. El peligro está en otros sitios. Por eso hay siempre tantas sospechas de que los grupos de extrema derecha disfrutan de una impunidad que asusta. Es como si a esa gente y a las violencias que practican no les tosiera nadie desde las altas instancias policiales. Sin ir más lejos: hace unos días se celebraba, precisamente en Benimaclet, un homenaje a Guillem Agulló. Pronto hará treinta años desde que un grupo de neonazis acabó con la vida de este joven antifascista en Montanejos. De repente empezó a caer sobre la gente una lluvia ácida que provocó heridas de consideración a quienes ahí estaban concentrados. Se sabe desde qué balcón lanzaron el ácido. Hasta la policía dice que lo sabe. Sin embargo, parece ser que no ha habido ninguna investigación. Al menos que se sepa. ¡Qué cosas! Me gustan las películas y las novelas de espías. Pero lo del policía infiltrado en Benimaclet no es una película ni una novela. Es una realidad inexplicable, una auténtica amenaza para la tranquilidad del barrio. Pero parece que a la autoridad competente -sea la que sea- le importa un pito salir a dar la cara para que esa tranquilidad vuelva a ser posible. Ah, y eso de que las clases sociales no existen… ¡Venga ya!