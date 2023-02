Capitalidad mundial de la fritanga

El intenso y desagradable olor de aceite quemado demuestra que ese título mundial de diseño y que la cosa de ciudad de alimentación sostenible han sido meros paripés. ‘Word Fried Food Capital’ sería la versión cosmopolita de esas horribles churrerías que invaden durante casi cuatro semanas las mejores calles del centro. Y con todo el respeto y la consideración para los churreros que se ganan la vida, hay alguna de esas instalaciones efímeras que son un auténtico peligro público. Como la que hay en el Parterre, esquina con la calle de la Pau, con los cables eléctricos colgando e instalada justo en medio de la acera, dejando un minúsculo paso por detrás. Una temeridad, que no me extrañaría que despertará a la estatua ecuestre de Jaume I. Si algún responsable de la corporación municipal se dedicará a hacer una ruta churrera se le caería la cara de vergüenza. Porque no se trata de prohibirlos, que es la solución más ‘rialtera’, sino que cumplan con un mínimo requisito estético acorde con la festividad del color, las flores y el amor, pero sobre todo que impidan una crisis de gastroenteritis entre vecinos y visitantes.

Sin buñuelos.

Con la milonga esa del diseño se dijo a los cuatro vientos que todo el programa estaba destinado a hacernos la vida más confortable y saludable. Pero como de aquello no queda ni el ágora, no sé a quién hay que pedirle responsabilidades. Con lo poco que hubiera costado realizar un catálogo de furgonetas de comida ambulante (foodtrucks, para los del comboi), donde debería haber participado el Centre del Carme en el jurado, y además introducir productos de proximidad, (kilómetro cero, que dicen los gourmets). Por no hablar de algún elemento de discriminación positiva a los tradicionales buñuelos, más de Compromís que los churros. Por no hablar de la oportunidad perdida para la colla de l’esmorzet, una de las peores del postureo, de celebrar un encuentro único de la variedad de bocadillos con exhibición de cremaets incluida. Supongo que la cultura festiva va unida a la popular, por eso sobre esas áreas recae la responsabilidad que la fritanga churrera haya arrasado con los buñuelos, haciendo de las Fallas algo muy parecido a una de las mejores ferias mesetarias. Estamos a un paso de volver a ver y escuchar: «¡muñeca chochona, muñeca chochona... vamos que me las quitan de las manos!».

Despropósito.

Entre churrerías, paella nocturna recalentada y botes de cerveza de mochila ambulante, llevamos camino de desandar todo el prestigio gastronómico que nos habíamos labrado en los últimos años. Con lo fácil que es diversificar, e incluso acotar zonas con precios populares: una para zumos naturales, otra para aperitivos y vermuts, arroces, etc., pues no, las autoridades municipales de la ciudad sostenible y saludable han roto todos los pronósticos, han vuelto definitivamente la espalda a la hostelería y se han prestado a hacer caja sin miramientos. Porque además del molesto aroma a fritanga que se va a pegar a nuestras ropas, muy pocos de esos puestos antibuñuelos pasa una revisión sanitaria de garantías, por no hablar de una inspección reglamentaria de trabajo. Lo peor de todo es como nos han engañado.