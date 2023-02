Estos dies s’ha incorporat per a la toponímia urbana de la ciutat de València un destacat personatge de la història local. Es tracta de Faustí Valentín Torrejon. És un dels alcaldes que, per les circumstàncies i el temps, havia acabat per oblidar-se.

Faustí Valentín Torrejón, per a moltes i moltes, és un desconegut, malgrat que en l’any 2016, en Levante-EMV, vaig publicar l’article «Faustí Valentín, alcalde oblidat». Encara que va ser, com a regidor, el protagonista de l’aprovació del manifest autonomista que de manera unànime va aprovar el consistori el 12 de desembre del 1916, res queda en la memòria. Qui recorda que va dirigir per un curt període de temps el diari El Pueblo? Qui sap que va intentar regularitzar els impostos municipals per a fer-los més justos? I sobretot qui coneix que en l’any de 1918, ja com a alcalde, va promulgar una moció per la qual s’ensenyara a llegir i escriure en valencià en les escoles i centres d’ensenyament sense perjuïns d’unes altres disciplines? Totes eixes dades i més mostren la grandesa d’un personatge silenciat.

Així que, el fet que l’ajuntament de València haja pensat a tindre’l en compte en el nom d’un carrer és una acció per a festejar perquè sols es coneix el que se sap. Assegurant que forme part de les vies públiques, s’obri el pas a la seua recuperació.

En este cas, l’homenatge a un personatge públic en el nomenclàtor té un valor afegit. Suposa que el consistori recorde a un dels seus alcaldes. Una persona que va deixar la pell per millorar la situació de la ciutadania. Les primeres paraules que va pronunciar com a autoritat municipal ja fan entendre la importància de la seua figura: «a disposición vuestra quedo y en mi despacho no habrá ideas ni clases; abierto está para el que pida justicia. Los que vengan a pedir favor quedaran chasqueados». Realment no foren paraules buides. Va compartir amb les forces obreres l’objectiu de prendre mides contra la carestia. Una bona prova n’és que el 3 de gener de 1918 va participar en una gran manifestació de protesta, amb gran protagonisme de dones, la qual cosa no era habitual per a l’època. A més, entre els seus assoliments, va estar el control de preus i la creació d’una Junta de Subsistències amb eixa finalitat.

La trajectòria de Faustino Valentín va ser més extensa. Fou diputat en les Corts Espanyoles en la dècada dels 20 i 30 del segle passat. Arribà a ser magistrat. Tanmateix, ell, com tants altres, va haver-se d’exiliar fins que va morir a França el 1944. Amb l’arribada de la democràcia, i gràcies al recentment desaparegut cronista de Nules Vicent Felip, la seua ciutat natal li tornà a dedicar un carrer. Però, en la ciutat que va gestionar, continuava apagat el seu record.

Ara, doncs, és motiu d’alegria l’homenatge a l’alcalde Faustí Valentín. Una realitat que, sens dubte, no haguera arribat sense la sensibilitat que ha tingut pel personatge la regidora Glòria Tello i el seu equip. No és l’únic silenciat ni l’últim que queda a recuperar. No obstant això, paga la pena tindre present a un dels pioners que va entendre com era d’important que el valencià formara part de les escoles. Precisament, eixa tasca va aprofitar a este articulista per a guanyar el premi «Enric Valor» de Taula de Filologia Valenciana en l’any 2018.

Per a acabar, em quede amb una frase de Faustí Valentín que mostra la il·lusió per la recuperació de l’autonomia valenciana: «Hoy amanece un día de oro para Valencia». La va pronunciar quan va aconseguir el consens de tots els regidors per a aprovar la declaració autonomista en la qual demanava el ressorgiment de l’autonomia.

En definitiva, cada vegada que homenatgem un personatge callat fem més gran i completa la nostra veu com a poble. Confiem que continuem recuperant més esta figura i la de tantes dones i hòmens que, com ell, ho mereixen.