Dissabte passat, al Centre del Carme, la Fundació Bromera lliurava la setena edició d’uns guardons que, en la convocatòria d’enguany, reconeixien la trajectòria i el compromís amb el valencià de Marifé Arroyo 'La Mestra' i el treball a favor de la lectura, la cultura i la llengua de la Fundació Sambori i del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

La presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, Yolanda Puchades, agraïa un guardó que reconeixia la part humana d’un espai que s’ha vist massa vegades com un mer contenidor de llibres i no com l’espai d’intercanvi de saber, de contagi d’amor per la lectura i de responsabilitat amb la societat de fer individus crítics i lliures.

Laura Font, presidenta de la Fundació Sambori, reivindicava la força de l’escola en valencià en un concurs que ha arribat als dos milions de participacions al llarg dels 25 anys d’existència. El concurs escolar Sambori lliga la comunitat educativa: pares i mares, mestres i escolars en el plaer de la creativitat de l’escriptura. Una escola en valencià que demana reconeixement i crèdit —i crec que se l’ha ben guanyat.

Finalment, la presidenta de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, va destacar el deure amb la llengua autoimposat per mestres que el lligaren a la renovació pedagògica. En les paraules de Marifé Arroyo, la mestra represaliada per dur l’escola en valencià a Barx, jo recordava el parlament magnífic de Carme Miquel, distingida amb el mateix premi l’any 2019, i la necessitat vital de canviar l’escola, la manera d’aprendre, traent l’ensenyament de l’aula, implicant les famílies i portant alhora a la classe, l’entorn natural amb les paraules que el descrivien.

L’acte, emotiu i alegre, va ser adobat per les cançons d’Esther del disc ‘Les cartes que mai vaig cremar’. Esther protagonitzava l’any passat per la mateixa data el tercer episodi de ‘Sona tan bé’, la campanya que hem creat a la Diputació de València per a desfer prejudicis i viure amb normalitat i alegria en valencià. I el títol de l’article té a veure amb la gojosa casualitat que totes les persones guardones eren dones, com també qui les premiava. Dones distingides pels mèrits propis i de les organitzacions que encapçalen, dones amb paraules que feien goig de sentir.