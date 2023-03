A l’antiga Grècia llegien el futur examinant les vísceres d’un animal acabat de degollar. A les Espanyes el llegim als mitjans de comunicació que prediuen només desgràcies. I una en la que insisteixen molt és el futur de les pensions. El cataclisme és imminent, diuen, degut als milions de jubilats i a la manca de població activa que no cotitza prou com per a sostenir l’actual sistema. I servidor, més confós que Adam en el Dia de la Mare, es pregunta: perilla també la pensió dels reis emèrits? I la dels gestors de les antigues caixes d’estalvi que s’assignaren jubilacions que deixen en ridícul Al Capone? I si tots ells tenen la pensió garantida, per què no l’havíem de tindre nosaltres?Diu el ministre J.L. Escrivá que vol garantir la sostenibilitat de les pensions mitjançant el consens de tots els implicats. I com que un no és Hamlet que dubtava de tot, s’ho creu com els creients creuen en Déu i els xiquets en Papà Noel; perquè necessitem creure que la reforma que proposa salvarà l’actual sistema de protecció social. Però si veiem que les accions invaliden les intencions transitarem de la credulitat a la incredulitat sense dilatar l’espera; pels precedents, perquè cada vegada que un ministre diu que vol salvar el sistema de pensions pren decisions encaminades a la seua demolició.Tot i això vull ser moderadament optimista. Més que millores, se demanen garanties que disposarem de recursos suficients per suportar -via impostos si cal- la pensió compromesa amb aquells que han cotitzat durant la seua vida laboral. Però advertisc: ull amb interioritzar i fer nostre el discurs que cal tirar de tisora; o, fogoners del propi desastre, generarem la profecia autocomplida. El sistema de pensions ha de reconèixer l’aportació dels majors al país, al que han fet avançar ni que siga mitja passa cada dia; i no tindre’ls amb un ai al cor conjugant promeses en un futur que mai no arriba (farem, garantirem, mantindrem...). El futur ja està ací, i serà imperfecte com de costum.