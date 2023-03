Ahir, 28 de febrer, es varen complir dues dècades de l’obertura de les portes del Castell-Palau d’Alaquàs a la ciutadania. És a dir, de la seua adquisició pública, després del llarg procés de negociació i, finalment, expropiació que impulsà el consistori municipal de l’època, que estava encapçalat per l’alcalde, Jorge Alarte, i el regidor d’urbanisme, Vicent Forment. I, en commemoració d’aquella fita, el divendres passat s’inaugurà, a les sales nobles de l’edifici, una eloqüent exposició titulada «Un Castell per al poble en notícies de Laura Sena», en un acte tan entranyable com emotiu que reuní una bona representació del moviment polític, periodístic i associatiu que atresora l’Horta Sud.

No era per a menys, ja que, tal com fou glossat durant els parlaments, la propietat pública del monument s’assolí gràcies a múltiples aportacions: històriques, polítiques, culturals... i també periodístiques, entre les quals ocupa un lloc destacat la de Laura Sena, actual delegada de l’edició de l’Horta de Levante-EMV. Així, durant més d’una vintena d’anys i des de les columnes dels dos diaris valencians de major tradició i tiratge, Laura ha fet un seguiment exhaustiu del procés d’adquisició, rehabilitació i valoració del palau alaquaser. Una labor documental extensa i intensa que ja ha esdevingut cabdal –i encara ho serà més, en el futur– per a conéixer un fragment substancial de la història local i comarcal.

La mostra, que ha sigut comissariada per l’amic Tomàs Roselló, està integrada per una selecció de trenta notícies que s’inicien el 2 d’abril de 2000 –quan, en el transcurs del sopar de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (Ideco), Alarte anuncià que l’Ajuntament estava negociant-ne l’adquisició amb els propietaris– i es tanquen amb la concessió –en abril de 2022– de la Medalla d’Alaquàs a Quaderns d’Investigació, el grup d’estudis que més ha treballat per remarcar la rellevància i el simbolisme que posseeix l’edifici.

Crec haver llegit totes o quasi totes les notícies que, des del principi, Laura ha publicat al voltant del Castell-Palau dels Aguilar. I, a banda del rigor que ha aplicat a cadascun dels temes tractats, vull destacar també el tacte i la sensibilitat amb què s’ha ocupat de donar veu a les persones –els versos– i els col·lectius –les estrofes– que conformen un «Poema de pedra» que, des de fa dues dècades, tenim la sort de gaudir amb plenitud. Enhorabona!