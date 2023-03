Parece increíble que un libro escrio por el príncipe Harry o, mejor dicho, por algún periodista a sueldo, se haya convertido en el más vendido en nuestro país en las últimas semanas. Quizá habrá que pensar, a modo de explicación, que esa suma de morbo, sexo, drogas y traiciones resulta una fórmula infalible para conseguir un best-seller. O habrá que acudir, como motivo, a esa extraña fascinación que los reyes siempre han ejercido sobre sus plebeyos. O tal vez el interés radica en descubrir que los ricos también lloran y que las familias monárquicas pueden llegar a estar más desestructuradas que las de cualquier vecino. Porque lo bien cierto es que pocas familias tan tóxicas, tan poco ejemplares y tan carentes de todo tipo de escrúpulos como los Windsor. Como mostró de forma magistral la serie de televisión The Crown, la monarquía británica tiene poco que envidiar a la mafia siciliana, a pesar de esa capa de honorabilidad y de rancias tradiciones que hace las delicias de la prensa del corazón. Pero las verdaderas disputas de los Windsor se ventilan en otro tipo de prensa, en unos medios sensacionalistas que compran las exclusivas de unos miembros de la familia real dispuestos a vender su alma al diablo. Eso sí, por un buen puñado de dólares, euros o libras. Este libro, obra de un segundón real, figura como la última demostración de la calaña que reina sobre los británicos desde hace siglos. Allá ellos con su Brexit y sus royals.

Ahora bien, lo que sorprende del éxito del príncipe Harry entre nosotros se refiere al contraste con el aparente desinterés editorial o televisivo sobre nuestros Borbones. La verdad es que el culebrón borbónico de los últimos años no tiene nada que envidiar al de sus parientes británicos. ¿No se atreven los editores o los productores a utilizar como sabroso argumento las andanzas del emérito, un exjefe del Estado que reside en otro país y nada tiene que decir de sus más que comprobados escándalos? ¿Acaso no despierta interés la trayectoria del recaudador mayor del reino, un tal Iñaki Urdangarin, y de la infanta Cristina, también conocida por la testigo que no recordaba nada? Tras décadas de silencio cómplice por parte de las instituciones y del mundo periodístico, el balance de la monarquía española merecería buenas historias en manos de cineastas, de escritores o de guionistas. En cualquier caso, resulta difícil de creer que los negocios turbios del emérito Juan Carlos I, más allá de las historias de alcoba, no fueran a convertirse en seguros éxitos de público. ¿Habrá que deducir entonces que planea la censura o la autocensura sobre el exjefe del Estado y el resto de la tropa real? De hecho, una periodista especializada en la Casa Real como Pilar Eyre asegura que el emérito y sus padrinos árabes disponen de suficientes recursos para comprar el silencio de Urdangarin, sin ir más lejos. Así evitarían que el exduque de Palma se viera tentado a aceptar ofertas millonarias de una editorial para contar la trama que se escondía en el palacio de la Zarzuela. No sería la primera vez que se comprara el silencio. Que se lo pregunten a Bárbara Rey.