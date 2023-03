No fa gaire que la producció d’electricitat a partir de la figura de les comunitats energètiques locals ha pres embranzida. Comencen a tindre certa presència, però no la suficient per als important avantatges que ofereixen. Si volem que el seu futur immediat estiga a l’altura de les necessitats col·lectives, caldrà que les diferents administracions tinguen clar l’importantíssim paper que juguen en la reducció de la dependència de les energies contaminants, en frenar el canvi climàtic de manera més efectiva, així com per plantar cara a les ominoses màfies elèctriques.

Per desgràcia, no tenim uns governs coherents en relació a les seus proclames electorals de solucionar els problemes ambientals. Les seues preferències ens indiquen, en la pràctica, per a qui dediquen la major part dels seus esforços polítics: continuar engreixant els beneficis de les grans companyies, que ens ofeguen amb uns preus injustificables, i la complicitat d’uns quants polítics que aspiren a passar per les vomitives portes giratòries. És incomprensible que l’Estat espanyol tinga només 150.000 teulades solars d’autoconsum, davant els 2 milions que n’hi ha a Alemanya, amb moltes menys hores anuals de les 3.000 amb què compta l’assolellada Pell de Brau. O que Brussel·les, amb poc més de 180.000 habitants, tinga més plaques solars que totes les ciutats espanyoles. O que a Austràlia n’hi haja instal·lades més de 370.000, en llars i empreses –un 31% del total... I és totalment inacceptable l’explotador règim que imposen les elèctriques en comprar els excedents de les instal·lacions fotovoltaiques particulars, a uns preus miserables en relació als que ens cobren religiosament en les seus factures. Una diferència que suposa uns altres beneficis “caiguts del cel”, consentits pel govern més progressista de la història... L’autoconsum solar és la millor alternativa per a què la ciutadania i les empreses assolesquen la independència energètica. Com afirmen diferents estudis, el 83% de les teulades europees són aptes per a fer-la realitat. I la millor fórmula d’aconseguir-la són les comunitats energètiques locals. Amb elles, tot són beneficis. Les persones, anomenades “prosumidores”, són el centre dels projectes: en són gestores, consumidores i/o productores. Les comunitats energètiques obren una porta a un nou model de producció i de consum basat en l’apoderament popular sobre un recurs bàsic. Un sistema que pot garantir una transició ecològica democràtica. Una alternativa a la prioritzada pels governs, de centralització de les grans empreses, de monopolització de recursos i de guanys especulatius. I tots els ajuntaments haurien de jugar un paper clau en la implementació de les comunitats energètiques locals. Des de posar-hi a disposició els seus espais físics i territorials, fins a la seua capacitat organitzativa, tècnica i administrativa. La relació sinèrgica dels consistoris municipals i de la ciutadania és una fórmula ideal per a aconseguir la participació popular en el necessari camí cap a la sobirania i la suficiència energètica. És d’una evidència irrefutable que tenir a prop la producció i el consum de l’energia augmenta de manera exponencial el seu valor econòmic, social i ambiental. Els profits es converteixen en col·lectius, amb una reducció radical de les despeses, la creació de llocs de treball i el respecte escrupolós cap al medi. Un instrument de transformació i de cohesió social realment revolucionari!