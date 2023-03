Almenys en la teoria, a mesura que els avanços tecnològics augmenten, la qualitat de vida de les persones hauria de millorar. Però quotidianament comprovem que no és així.

Fa poc mesos vam comprovar que només gràcies a la iniciativa d’un metge jubilat que es va entestar a portar endavant la recollida de signatures iniciada per la seua campanya «Som vells, però no idiotes», davant l’actitud de la majoria de la banca, es va reaccionar i ara ja, en alguns casos, hi ha una taula amb una persona per a atendre a les persones majors. La tecnologia els havia furtat la possibilitat de parlar amb les persones de les sucursals bancàries on tenen els seus estalvis. I aquestes persones majors ja no apleguen a aquesta tecnologia que sempre va massa ràpida per a elles. Però hi ha molts més exemples.

La proliferació de les anomenades «pantalles» (tauletes, mòbils, portàtils i altres dispositius) i, en massa ocasions un ús poc adequat d’aquests, ens porta a qüestionar-nos si estan al nostre servei o nosaltres al seu. En concret amb el tema dels telèfons mòbils comporten una disponibilitat pràcticament total per a ser localitzats en qualsevol moment i per qualsevol persona que, d’una manera o una altra, aconseguisca el nostre número. Soc conscient que això genera estres i angoixa en massa moments, sobretot en edats on la maduresa encara no permet una desconnexió conscient i voluntària d’aquests dispositius. I aquestes situacions afecten la vida emocional i a la salut mental de forma directa.

El consum irracional i compulsiu d’informació del tema que siga en cada moment, ens pot ajudar a formar-nos una determinada opinió d’aquest tema. Però si no confrontem, si no reflexionem, si no traiem a passejar el suposat esperit crític que tenim totes les persones, acabarem sent manipulats pels grans mitjans de comunicació que concentren els grans «gurus» d’opinió que són qui s’encarreguen de generar opinions favorables al poder. Deixant així, quasi en la dissidència a qui, precisament per tindre esperit crític o reflexiu, elabora idees pròpies.

L’avanç dels drets de minories, cada dia més reivindicatives i fins i tot més violentes, si no reflexionen com deurien sobre l’impacte que aquests drets poden causar sobre el conjunt de la societat poden, fins i tot, atemptar contra els drets ja assolits per la majoria social. Perquè la pretensió de convertir desitjos en drets, en massa casos pot implicar conseqüències no desitjades per a terceres persones que, de forma directa o indirecta, poden acabar pagant preus molt alts per a satisfer desitjos de persones, normalment amb un alt poder econòmic.

Parle per exemple, de la maternitat/paternitat per ventres de lloguer que és un desig (perquè hem de recordar que no és un dret) i que implica l’explotació reproductiva de dones en situacions econòmiques precàries.

Després venen les justificacions neoliberals de la llibertat d’elecció i tots aquests romanços postmoderns que porten emparellats la confusió expressa per a aconseguir marejar al personal i mentre aconseguir l’objectiu: intentar convertir en drets els desitjos d’alguna gent.

I tot això adobat amb l’esborrat interessat de la que, fins no fa massa anys, era reconeguda com a classe treballadora i que les noves teories del neoliberalisme més salvatge ha aconseguit diluir amb fortes polítiques consumistes. I amb falses promeses de vides millors.

Són algunes pinzellades del món que estem deixant des de fa només unes poques dècades.

És veritat que hem avançat, però no sempre per a millor com acabe d’exposar. Necessitem més esperit crític, més silenci, menys soroll i, sobretot, molta més reflexió per poder prendre les decisions més adequades en cada moment i per a cada situació.