Hi va haver un temps en què Pedro Sánchez va necessitar el suport de l'independentisme català per aconseguir la Presidència del Govern. I va aconseguir el suport d'ERC prometent als catalans un tracte millor en les seves relacions amb el Govern. Eren els temps en què el PP de Rajoy havia anat encenent fogueres en la política catalana, i encara ressonaven els crits de “a por ellos” a la porta de les casernes. Per al PSOE tenir bones relacions amb el moviment independentista era la clau per poder governar Espanya, i va prometre diàleg, es va crear una Mesa de Negociació on, fins i tot van arribar a seure Pedro Sánchez i Quim Torra, per aquells temps President de la Generalitat. Però allò va durar poc. Van ser poques les reunions entre les dues parts, el PSOE no semblava tenir gaires ganes de dialogar i cedir, i l'independentisme “no surrender” representat per JUNTS tampoc no mostrava gaires ganes de diàleg.

Malgrat ser escases les reunions entre el Govern d'Espanya i ERC va arribar un dia que es va aconseguir, no l'amnistia, però si l'indult per als que estaven a la presó condemnats pel Suprem a llargs anys de càrcer i inhabilitació. I, pràcticament, fins aquí açò és l'únic que s'ha aconseguit a la taula de negociació, uns indults on no es van indultar les llargues penes d'inhabilitació que, en una nova concessió del PSOE a les peticions d'ERC, havien de ser commutades amb la reforma del Codi Penal aprovada recentment a les Corts. Reforma que també va eliminar el delicte de sedició pel qual havien estat empresonats polítics i líders socials catalans. Aquesta reforma va ser una puntada de peu a la canyella de Marchena i els seus companys togats del Tribunal Suprem. No els va agradar i, com nens enfadats amb qui els treu la pilota, es van alçar amb les seves requisitòries contra el Govern elegit a les urnes. Ara estem pagant allò que no va fer Felipe González quan tenia 215 diputats i el suport majoritari dels ciutadans. Per por, si, per por dels militars i els estaments de l'Estat es va anar deixant que el franquisme sociològic impregnés la Justícia, una part de les forces de l'ordre públic i de l'Exèrcit, sempre amb la mirada aquiescent del Deep Estat. I ara estem pagant les conseqüències amb uns jutges regirats contra el poder legislatiu, un poder econòmic on els bancs protesten la imposició d’un impost sobre els seus enormes guanys, i un poble entretingut amb el pa i bous de grollers programes televisius on qui més crida o més amants colecciona és qui triomfa. I encara, des del poder, afirmen que Espanya és una democràcia plena. Marchena fa uns dies va decidir interpretar la reforma del Codi Penal al seu lliure albir, fent cas omís de l'esperit de la llei, d’allò que els legisladors volien quan van aprovar la nova legislació, i va decidir que calia aplicar als polítics independentistes el delicte de “malversació agreujada” que comporta llargues penes de presó i inhabilitació. Fa uns dies la Fiscalia ha decidit aplicar el mateix criteri a Josep Maria Jové, diputat d'Esquerra Unida, i a Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona, per als que demana llargues penes de presó i inhabilitació per considerar-los organitzadors de l'1-O. No és això el que es va aprovar a les Corts on la “malversació agreujada” era per als qui es lucressin personalment amb el desviament de fons públics. Un cop més els togats interpreten la llei a la seva mida en una forma que podríem anomenar de “patriotisme jurisdiccional”. I el PSOE encara els riu les gràcies, malgrat que Marchena els ha propinat una puntada de peu al cul, mentre ERC es considera víctima d’un engany. .