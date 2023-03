Llegiu ciència, ignars!

Fa uns dies em vaig assabentar del tancament de la revista Investigación y Ciencia, després de més de quaranta anys informant i divulgant els progressos de la investigació científica. La publicació estava formada en part pels articles traduïts de Scientific American, però també disposava de continguts propis, i d’una destacada presència a la xarxa, donant cabuda a bona cosa de blogs, conduïts per eminents investigadors. Així les coses, Investigación y Ciencia era el mitjà de referència del panorama divulgatiu espanyol, per la qualitat dels seus articles i l’exquisidesa de les seues il·lustracions, amb un treball infogràfic vertaderament brillant i útil. Molts estudiants de ciències llegien els seus articles per tal d’aprofundir en algun tema concret, i millorar els seus coneixements, i encara més, actualitzar els llibres de text. A partir d’ara, qui vulga informar-se de l’actualitat científica caldrà que ho faça llegint Scientific American o altres revistes anglosaxones, com New Scientist. És clar que hi és Mètode, la revista de divulgació de la ciència de la Universitat de València, de la qual soc director, però els nostres objectius són diferents: si Investigación y Ciencia tractava bàsicament l’actualitat científica, Mètode és més una revista de reflexió i estudi dels grans temes de la ciència, sense prestar tanta atenció al contingut noticiós.

Siga com siga, la desaparició d’Investigación y Ciencia, (i també de la publicació periòdica Mente y Cerebro, editada pel mateix grup), és una pèrdua molt important per al panorama comunicatiu espanyol. Ja feia un temps que la revista havia deixat de publicar-se en paper, i havien confiat els seus continguts a la web. Com era d’esperar, aquest pas de la versió impresa a l’electrònica sembla que no ha funcionat i, finalment, l’empresa propietària ha decidit la seua clausura, deixant sense treball un bon grapat d’excel·lents professionals. Les revistes en paper funcionen malament en la web, entre altres coses perquè han de rivalitzar amb tota mena de continguts creats ja en la xarxa ex professo, molt més àgils i menys costosos.

Així les coses, el tancament d’Investigación y Ciencia mostra en molts sentits les carències del nostre sistema comunicatiu. Cada vegada costa més fidelitzar els subscriptors, constantment assetjats per una allau d’informació, i no hi ha un reemplaçament dels més grans per gent més jove. També els científics cada vegada tenen menys temps per llegir matèries que s’allunyen de la seua especialitat, i sovint estan enfarfegats demanant projectes d’investigació, i sucumbint a una muntanya de burocràcia absurda i per moments surrealista. Com em deia un amic investigador, sembla com si el sistema de gestió científica volguera assegurar-se que els científics no pogueren pensar massa. I no sols pensar, sinó també llegir i desenvolupar una curiositat natural envers altres disciplines, que de vegades resulten cabdals per a resoldre algun aspecte de la recerca. Si José Ortega y Gasset, a La rebelión de las masas, carregava contra la figura del científic per la seua especialització, que l’allunyava d’una visió més general i filosòfica de la realitat, a hores d’ara la situació és absolutament dràstica: cada vegada més els científics sols llegeixen continguts de la seua especialització acadèmica. I això és degut en part al mateix sistema: no sols el científic ha de lidiar amb els projectes d’investigació per a aconseguir recursos per a la seua tasca investigadora, sinó que també ha de demostrar una alta producció científica, en forma d’articles publicats en les revistes de la seua especialització i on tota vel·leïtat acadèmica que s’allunye una mica de la seua àrea de recerca és durament penalitzada. Un tema que, a més a més, també és molt polèmic, perquè gran part d’aquestes publicacions acadèmiques són privades.

Per tant, el tancament d’Investigación y Ciencia és un bioindicador de la mala salut del nostre ecosistema comunicatiu i acadèmic. És clar que la culpabilitat també està compartida pel lector generalista. Una ciutadania cada vegada més allunyada dels grans debats del món científic, i això després d’haver passat una pandèmia i en plena emergència climàtica. I, tanmateix, a la Universitat de València també es publica la col·lecció Sense Fronteres, que edita el Premi Europeu de Divulgació Científica, i la Institució Alfons el Magnànim ha iniciat la col·lecció Urània, amb un seguit de llibres ben interessants, com ara la recent publicació de Juli Peretó Un planeta creatiu, sobre l’origen de la vida. Per tant, encara hi ha una bona oferta i de qualitat. Llegiu ciència! i lluitem per conservar allò que paga la pena.