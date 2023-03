La vida és còmic

Per no anar-se’n molt lluny, des de Josep Renau, la il·lustració valenciana ha generat imatges icòniques. Des d’aquella cartelleria fins a la novel·la gràfica, el nové art ha servit per a acompanyar les millors idees. El Saló del Còmic de València ha obert les portes aquest matí a un món que amb l’era digital i les noves influències supera les millors previsions que podrien pensar els promotors de l’Editorial Valenciana, aquella factoria fundada per Juan Bautista Puerto en 1932, i que amb José Soriano Izquierdo a la direcció artística es va convertir durant els anys 40 i 50 en la primera productora de còmics. Mítiques van ser les aventures com El Guerrero del Antifaz o Roberto Alcázar i Pedrín i revistes com Jaimito, Mariló i Pumby.

Fins diumenge, Fira València acull la tercera edició del Saló del Còmic amb un programa internacional amb la participació d’autors com ara la coreana Keum Suk Gendry-Kim (La Espera i Hierba) o el quebequés Guy Delisle (Pyongyanyg, Chroniques birmanes i Chroniques de Jérusalem). A més del valencià Daniel Torres i creador del cartel d’aquesta edició del Saló; Rubén Pellejero, dibuixant actual de la sèrie Corto Maltés del guionista Juan Díaz; Paco Sordo, Premi Nacional del Còmic 2022 per El Pacto; Ana Müshell, il·lustradora que aborda la salut mental en la seua última obra Maldita Alejandra; Cian Tormey, amb Superman el hijo de Kal-El, premiada per donar visibilitat a la comunitat LGBTQ. A més també estaran Paco Roca, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Sento, David López, Pepe Larraz, Carmen Carnero, Rafael Marín, Fernando Blanco, Laura Perez, Nadar, Nuria Tamarit i Diana Vicedo. Alguns que vam començar a llegir amb tebeos, a banda de respecte per les històries i els dibuixos, encara no hem abandonat la lectura gràfica, inclús hem caigut, com el meu cas, en la xarxa dels mangues. La cultura japonesa, cada vegada més coneguda, es fonamenta en posar a l’abast del gran públic productes de gran nivell. Ells actualitzen formats, i nosaltres tanquem editorials.