Lim, el amigo de Laporta

Todo el mundo se pregunta porque Peter Lim no vende ya. Demostrado que nadie le quiere en Mestalla, lo más profesional sería colgar el cartel. El problema es que Lim no es de este mundo, ni tampoco ese magnate ejemplar que nos pintaron sus comerciales de aquí. Le da igual las manifestaciones, los pitidos, los «go home» y todo. Nunca se juntó con el valencianismo, porque él y Mendes, o sea Meriton, vinieron a hacer puro negocio delante de toda la grada del viejo estadio. Ahora está de salida, como demuestra la vuelta de Lay Hoon, la agente especial de Lim para compras y ventas. El retraso está por el precio de venta. Las acciones del Valencia valen más con el Nou Mestalla desatascado, y en esas llevan desde el verano pasado. Necesitan un acuerdo definitivo con el ayuntamiento para reiniciar las obras, pero con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, no creo que el gobierno municipal está por la labor de una foto que el desacreditado Meriton.

El interés del grupo Atitlan por la explotación comercial del terciario del Nou Mestalla (hotel, restaurantes, tiendas, etc.) confirma que el estadio nuevo no ha perdido atractivo para los empresarios de aquí, solventes, perfectamente reconocibles y que saben muy bien lo que es y significa el Valencia. Porque con los 30 millones, más los 80 del fondo CVC, vía Tebas, se podría empezar la operación de reconstrucción del estadio de Corts Valencianes. Pero ojo, para que esa operación salga adelante se requiere el convenio firmado entre el club y el consistorio, porque nadie se fía de Lim, ni el ayuntamiento, ni los posibles inversores, ni LaLiga, ni la Federación, ni por supuesto, el valencianismo. Por tanto, con Lim también está complicado cerrar operaciones financieras. Si a eso se une el fiasco deportivo, está claro que cada día que pasa con Meriton al frente de Mestalla es una auténtica ruina para todos. Y en eso mañana, otra final en el Camp Nou y encima sin Xavi en el banquillo por sanción, que es una gran ventaja para los adversarios. Baraja demostró ante la Real Sociedad que sabe controlar los partidos para sumar puntos. Al Valencia le interesa un Barça abierto y confiado, pero el jueves demostró que los azulgranas también priman más el juego práctico que el bonito. Lo bueno es que la mayoría de los rivales por la salvación juegan antes, así que antes del partido se sabrá la magnitud de otro duelo donde solamente vale ganar. Tampoco hay que olvidarse, que Joan Laporta fue uno de los máximos valedores de Lim antes de llegar al Valencia.