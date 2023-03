La fuerza del recuerdo

Los conventos son un remanso de paz donde sólo se escuchan los sonidos del silencio, como en aquella vieja canción de Simon&Garfunkel de la que no se entiende ni papa. En los conventos se venera la luz de alguna santidad y en la canción personajes como sombras se inclinan ante una luz fantasmagórica que los deslumbra. A saber lo que era esa luz. Pero no importa, «The sounds of silence» fue un éxito musical que sigue vivo después de tantos años. Lo que no sigue vivo después de tantos años es el tiempo en que 21 presos murieron en el ex convento del Remei, en Llíria, entre junio de 1939 y abril de 1941. No sé si entonces, en aquellos meses de cautiverio que sufrieron quienes habían defendido la República antes y durante la guerra, sólo se escucharía el silencio de la miseria carcelaria. Seguramente se escucharía algo más. Y la luz que entrara por las rejas sería más bien como una amenaza anunciando la última claridad del alba. También, entre abril y noviembre de 1939, 113 personas de diversas procedencias fueron asesinadas en el cementerio de Llíria por quienes, después de la guerra, habían convertido lo que ellos llamaban la paz de la victoria en una carnicería. A esas 134 víctimas del fascismo hay que añadir las 10 localizadas en el cementerio de Paterna. La paz de los conventos. La paz de los cementerios. La paz en España entera después de la victoria. Demasiada paz, ¿no les parece?, demasiada paz.

Llegué a Llíria, con mi familia, cuando tenía once años. Las calles empinadas, los sitios en los que crecí sin saber si crecer era ir hacia arriba o hacia abajo, la gente que formó parte importante de mi vida y ahí sigue, como el primer día, para dejar bien claro que no todo en la vida es una mierda. El convento del Remei era un asilo para ancianos. Al horno que teníamos en la calle Mayor venían algunos de aquellos ancianos que procedían de la Serranía, mi tierra del interior. Los sitios son muchas veces lo que esconden a lo largo de su historia. Y los conventos fueron después de la guerra presidios donde se iban amontonando hombres, mujeres y niños para esperar la muerte o para salir con la mirada perdida de una dignidad machacada sin contemplaciones por los vencedores. No es bueno esconder la historia de los sitios y la gente. Lo que no se cuenta es como si no hubiera existido. Después de la guerra, media España dejó de existir porque no se la nombraba en las escuelas y en la mayoría de las casas tomadas por el miedo. Ahora, en Llíria, se está contando la historia silenciada de aquellos años. Un itinerario urbano, puesto en marcha por el Ayuntamiento a través de su regidoría de Memòria Democràtica, que arranca del centro de la ciudad y llega al cementerio. Doce tótems en los que mediante códigos QR se pueden ver vídeos con testimonios de familiares de las víctimas. Emotivas palabras para una hermosa iniciativa: La força del record és la capacitat d’estimar. El deber de recordar, como decía Primo Levi, para que el dolor no caiga en el pozo del olvido. Al final del recorrido, ya en las fosas del cementerio, fue inaugurado un Memorial en recuerdo de las víctimas del franquismo. El artista Rafa Tormo, con la colaboración de la ceramista Eugenia Boscà y el realizador audiovisual Marc Martínez, ha sido el creador de esa plataforma con 144 azulejos cerámicos en los que se escribirán los nombres de las víctimas localizadas en Paterna y Llíria. Los trabajos de varios investigadores y el empuje de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo en el cementerio de Llíria y el alumnado del IES Camp de Túria han sido decisivos a la hora de que el proyecto, que ya viene de 2018, sea ahora una realidad. El papel de ese alumnado ha sido fundamental para convertir un pasado traumático en un pedazo de memoria absolutamente imprescindible. No faltaron, entre otras representaciones públicas, el alcalde, Joanma Miguel, y la regidora de Memòria Democràtica, Consol Morató. La palabra, al fin, ha ocupado el lugar del silencio. «¡Tengo miedo de quedarme / con mi dolor a solas!», escribió Gustavo Adolfo Bécquer. Esas víctimas se sentirán a partir de ahora menos abandonadas. No sé por qué hay gente que dice que actos como el que se celebró el otro día en Llíria sólo sirven para reabrir heridas del pasado. Es precisamente al revés: actos como el del otro día sirven para cerrar esas heridas. El dolor de la ausencia nunca desaparece. Pero se alivia cuando se les pone nombre a quienes nunca lo tuvieron, sencillamente porque habían perdido una guerra. Llegué a Llíria cuando era un crío y ahora descubro un pedazo inmenso de su historia que desconocía. Las calles empinadas de la Sang, los montes donde nos reuníamos para apedrearnos como rebeldes de pacotilla o inocentes mártires del descalabro, todo lo que fue aquella ya tan lejana vida adolescente se hace más grande con la celebración de una memoria que se nos aparece, tantos años después, como un deslumbramiento. Aquella vieja canción de Simon&Garfunkel: «Mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia / Y resonaron en los pozos del silencio»…