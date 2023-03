La situació dels nivells d’ús, lectura i escriptura del valencià a hores d’ara caldria mirar-la des de la complexitat, ben allunyada dels estereotips polítics, culturals i educatius, a pesar de la poderosa insídia que ens tenalla la reflexió en el moment argumentem qualsevol anàlisi. Certament, i ho hem denunciat des de fa molts anys en aquestes mateixes pàgines, els nivells d’ús, lectura i escriptura continuen el procés de deteriorament progressiu, de manera inexorable. Hem pogut millorar en comprensió gràcies a l’ensenyament a les escoles, però quasi alhora ha sorgit un altre fenomen que és conseqüència directa de la seua imparable pèrdua de prestigi social. Els casos de menyspreu per part de funcionaris o treballadors públics, entre d’altres, són cada dia més freqüents i la Plataforma per la Llengua denuncia oprobis que no es poden entendre de cap de les maneres si no és per la genuflexió dels poders polítics a l’hora de fer complir les dues lleis més importants de la democràcia: la constitució i l’estatut d’autonomia. Les dades són demolidores i no fan més que ubicar-nos en un estat mental de fracàs i decepció, més enllà de la retòrica política, clar està. Però no hem d’al·legar engany, la gestió política de la promoció del valencià ha sigut sempre un estigma políticament correcte, amable si de cas, per tal de no ofendre més del que toca: mai no s’ha atrevit amb iniciatives de llarg abast. Ha arribat el Botànic i esperàvem que les polítiques d’esquerres i nacionalistes deixarien una empremta en la recuperació i el prestigi de la llengua. Però no, ens hem trobat en el mateix parany. Després de tants anys d’exigència del requisit lingüístic, ara ja és una realitat, però totalment descafeïnada, segurament adaptada als temps que corren. Ve a compte esmentar un altre fenomen que s’ha produït respecte a la llengua, sobretot a la capital i les comarques pròximes: ha perdut el prestigi social des del punt de vista de l’ús però pot resultar útil per a certificacions oficials i tasques de l’administració per als aspirants a una plaça. Tampoc ací és convenient pujar el nivell, no hem d’ofendre més del que toca als aspirants a una plaça pública. L’aprovació del requisit ho certifica.

Amb les dades sobre la taula, els polítics, que treballen en funció de les enquestes i la realitat social i cultural, s’entesten lícitament a recaptar vots per a les seues formacions polítiques i no volen que aquest assumpte condicione els resultats. La dreta, que ho té claríssim, sempre amenaça amb la mateixa polèmica des de la nit dels temps. El Botànic tampoc està per la llavor d’anar més enllà dels límits políticament correctes. Entre altres coses, perquè molts d’aquells que ocupen places i llocs rellevants en la gestió política tampoc no el parlen, i no tenen cap sensibilitat per la llengua i la cultura. Cal dir que ja no és la llengua de les cavernes familiars, si més no en teoria, sinó una llengua europea, amb un gran arrelam cultural, en un context plural i tolerant. Així les coses, hem arribat a un estadi de postllengua políticament correcta però estèril en el reviscolament de l’ús. Si de cas, hi conviuen diferents realitats en un complex espai sociolingüístic. D’una banda, la realitat política, sempre triomfalista i centrada en adaptar les polítiques a la realitat d’un país que en gran part ha renunciat al valencià o és de tradició castellana. Blanquegen les xifres o miren cap a un altre costat si és necessari per a mantenir el pati tranquil. D’altra, precisament, la crua realitat de les estadístiques i el desolador panorama de les xifres implacables que les enquestes presenten dia rere dia.

Per últim, allò que podríem definir com la realitat viva del valencià, és a dir, escriptors, escriptores, editorials, lectors, ensenyants compromesos, periodistes, col·lectius culturals i festius, associacions i institucions culturals, cantants i músics, actors i actrius, etcètera..., i aquella ciutadania que, senzillament, vol viure en la seua llengua amb naturalitat, acceptant la diversitat, però amb respecte. Ja no es tracta únicament de resistència i reivindicació, sinó també de dignitat en un context europeu de drets i llibertats, tolerant amb les llengües sense estat. Aquesta realitat, la de la societat civil, és sens dubte la més esperançadora.