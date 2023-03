El verb «sortir» és sinònim de «eixir» en pràcticament totes les seues accepcions, però és més emprat en altres parts del valencià-català. En la parla valenciana usem més el verb «eixir», ‘passar, algú o alguna cosa, de dins cap a fora’, «Eixirem de classe a les dotze», ‘aparéixer o manifestar-se, allò que no es veia o no existia’, «M’ha eixit un granet en el nas», ‘superar una situació complicada o perillosa’, «Eixir d’una malaltia», «Eixir de dubtes» i altres accions equivalents.

Però tenim el nom «sortit», procedent formalment del participi del verb «sortir», encara que de sentit diferent. Significa ‘moviment o commoció brusca del cos produïda per alguna sensació sobtada, per una impressió de por o d’esglai’, ‘sobresalt, esglai’. «Pegar un sortit» és una locució molt pròpia de la parla valenciana: «Pensava que estava a soles en ma casa i quan m’ha posat la mà en l’esquena he pegat un sortit», «Quin sortit que van pegar quan ens veren arribar ferits». Una paraula equivalent en castellà al nostre «sortit» és «respingo». Este vocable té condició normativa en haver-lo inclòs l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el Diccionari normatiu valencià. Tenen registrada esta paraula en este sentit el Diccionari català-valencià-català, el Diccionari general, de Francesc Ferrer Pastor, el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu) i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. També el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. Han emprat este vocable Joaquim Garcia Girona, Gaetà Huguet, Enric Valor, Abelard Saragossà, Josep Saborit, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

I un ‘moviment o gest exagerat, generalment provocat per un sobresalt, una sorpresa, un fet extraordinari, és «fer un extrem», «Quan el vaig vore sense un braç, vaig fer un extrem», «Els italians acostumen a fer molts extrems quan parlen», «Mira que el meu home és apàtic, li he dit que al nostre menut li han donat un premi important, i no ha fet ningun extrem». «Fer extrems» és fer ‘manifestacions exagerades o moviments i gesticulacions violentes’, ‘manifestació exagerada dels sentiments’.

«Fer (un) extrem» és una locució registrada en el Diccionari normatiu valencià, per tant, és una expressió normativa. També la trobem inclosa en les pàgines del Diccionari català-valencià-català i del Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. És una expressió molt pròpia i singular de la parla valenciana. I ‘una persona extremada és la que té opinions radicals, allunyada de la moderació i el pragmatisme, especialment en política’, ‘el/la que porta les coses a l’extrem’, ‘exagerat, excessiu, que crida molt l’atenció’, «Maria porta un vestit extremat».

Per altra banda, una interferència que a vegades sentim és la del verb i pronom castellà «empeñarse» en comptes del valencià «encabotar-se», ‘obstinar-se en una opinió, una idea o una determinació’, «Ricard s’ha encabotat a presentar-se a les eleccions a alcalde, però no troba qui li faça costat». «Encabotar-se» és un verb molt propi de la nostra llengua, com també ho és «entestar-se», del mateix significat, i ‘agarrar-se a una idea fixa’, ‘unir’, ‘lligar’, «Quan s’entesta en alguna cosa, no para fins a aconseguir-la». Encabotem-nos, però no ens «*empenyem», en res.