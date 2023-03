Platz, pasos de gigante

Hay momentos en la carrera de una banda de rock que son fundacionales, reveladores y definitorios para su propia carrera. Instantes en los que se produce un chasquido, una llamarada, un estallido de electricidad que funde la conciencia del público con la de la propia banda. No sucede siempre, pero cuando ocurre es tan evidente que queda en el recuerdo para los restos. Me gusta pensar que hace unos meses presencié uno de esos momentos. Platz actuó en la fiesta del 40 aniversario de Discos Amsterdam en el Loco Club junto a otros grupos. Todos tocaron versiones. Ellos se atrevieron con «Whole lotta love» de Led Zeppelin. La gente no salía de su asombro. Cuatro chicos de 17 años atacando un himno de ese calibre con una actitud, una entrega y unos recursos musicales que dejaron con la boca abierta al personal.

Este viernes 11 de marzo regresan al mismo escenario para presentar su primer largo, Prochaska y Diclemente, y demostrar con temas propios que aquella exhibición de poder y pasión no fue un espejismo, sino una manera de vivir, entender y practicar la música. «Con 12 o 13 años ya tocábamos juntos y en 2020 publicamos un EP. Desde entonces hemos mejorado mucho como músicos y estamos en constante cambio y evolución», explica Massad, cantante y compositor del grupo, haciendo referencia al título del disco, apellidos de dos científicos que determinaron que todo proceso de cambio conductual se compone de seis etapas. Las letras de Platz reflejan cierta angustia y extrañeza por habitar este planeta, también las perspectivas de quien sale de la burbuja del colegio y empieza a vivir de verdad. «Tratan sobre el cambio y el crecimiento, sobre afrontar la vida y sus retos, con letras que reflejan vivencias, personales y sentimentales, que algunas veces han acabado en desastre», señala Massad. Las palabras se reparten en diez canciones potentes y crudas producidas por Uve Martínez, con un sonido que remite al indie rock de los 90, distorsionado e inteligente, en la onda de Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Nirvana o Radiohead. El trabajo despide el aroma de la ilusión por un proyecto que empieza, pero muestra el aplomo y la madurez del talento innato. Lo recorre una energía oscura y sexy a través de canales repletos de blues deformado, distorsión a chorro y cierta gravedad impropia de adolescentes. Hay melodías y coros enterrados bajo corrientes de electricidad, con espacios para calmas y silencios refrescantes, crescendos pop, ritmos contundentes, bajos palpitantes y guitarras abrasivas con tendencia a la pirotecnia. Massad subraya la importancia de haber crecido en un entorno artístico, personas que han trabajado en el aspecto final del disco, como su padre Assad Kassab o la ilustradora Ana Collado. Sobre la puesta en escena admite que «hay que ofrecer un buen espectáculo en directo, si no sería como escuchar el disco sentado en tu casa» y desvela que, para la actuación del viernes tienen preparada una sorpresa «nada espectacular, pero diferente a lo que solemos hacer» La última vez que los vi en un escenario erizaron el vello de toda una sala poblada por gente que ya lo había visto casi todo cuando Mireia Pérez, cantante del grupo Sokolov y madre de Massad, subió para cantar «Kool Thing» junto a su chaval, en plan Kim Gordon y Thurston Moore. Esta vez no sé lo que sucederá, pero ni se les ocurra perdérselo.