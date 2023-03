Un bon dia recent de l’hivern, a la Universitat, treballava amb l’ordinador l’article que estàs llegint; i en un escorç de curiositat, em vaig interessar per un document d’Innovació educativa penjat en la xarxa, on s’anuncien accions per a la formación decente, que deu ser, clar, la formació docent, que, això sí, sol ser decent. Meravellat per tal descobriment, em van atraure l’atenció unes pròximes Jornades de Foment de la Investigació i la Transferència, en les quals els participants podran anar-hi com a assistents o com a ponientes, que deu voler dir ponents, però segurament pensant que vindran des d’occident, amb tot el que això evoca en els valencians.

Però els efectes terribles del gran error de subordinar la humanitat a certes màquines, en l’era actual i caòtica, sol caure en la ignomínia. Així, sobre el malentés tipogràfic del disseny de la O i del 0: o siga, la lletra O majúscula i el número 0, et diré que fa uns mesos vaig acompanyar la tragèdia patida pel jove ciutadà Marc en ser aturat a l’aeroport de Barcelona, en camí de reunir-se amb l’estimada Laia a Nova York. Es veu que eixa tràgica confusió és generalitzada en els passaports del regne d’Espanya. Animat per tals acudits còmics o tràgics, em sent temptat de recordar-te la nostra memòria de genials errades de la imaginació i l’escriptura. Per exemple: ¿és veritat l’error d’impremta de l’original francés del conte de la Ventafocs o la Cendrosa, referit a la sabateta màgica de vidre? ¿On hauré llegit, fa anys, que l’original no deia que la sabateta fora de verre, de vidre, sinó d’un antic vair (o veire), és a dir, de cuir? No és igual dur sabates de cuir que de vidre. I una altra confusió plausible: aquell vers amorós de Joan Fuster publicat així: «Jo t’intentava noms i altres carícies», que ell mateix donà per acceptat en lloc de l’original previst t’inventava; tractant-se de carícies, és molt diferent inventar-les mentalment que intentar-les físicament. I encara, aprofitant que ara mateix fa solet, recordem la primera traducció al valencià de la Divina Comèdia, de Joan Francesc Mira, on el darrer vers, l’excels L’amor che move il sole e l’altre stelle, aparegué com a «L’amor que mou el cel i les estrelles». Ah, ara ja pots llegir-lo, com la vida tard o prompte, al nivell de gran i correcta veritat.