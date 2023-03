Moltes persones amaguen la mirada per diferents circumstàncies. Pensen que com millor estan és no ensenyant la cara. Han estat marginades fins al punt que troben que paga la pena situar-se mirant a terra. Per a definir eixa desesperançada opció, podem emprar la locució «cara avall». Aprofita per a indicar que una persona està estesa a terra, «panxa cap avall», «boca per avall» o «bocadents». Pot entendre’s també en sentit figurat.

En esta setmana, mirant l’expressió «cara avall» pense en les dones que no miraren «cap amunt» perquè consideraren que el seu paper en la societat, en la casa, en el treball i en la resta d’àmbits era secundari. Reflexione al voltant de les veus anònimes que han patit eixa situació, no sols silenciosament sinó pensant que eixa actitud era normal. Estos dies he assistit a diversos clubs de lectura per a parlar sobre el meu llibre Les 11 de maig. He escoltat com les persones assistents han esmentat frases literals com: «ser dona... suposa el dret a callar... a amagar-se a casa». Eren pròpies de principis del segle passat. Sortosament, hem canviat. Però, no pensem que eixos enunciats no són actuals. Sobreviu encara entre molts i moltes la idea que cal adorar la dona i que a canvi ella ha d’assumir un paper submís i limitat per a diversos quefers.

Encara viu «cara avall» una part del món transsexual. He escoltat alguns comentaris poc agradables contra el dret a la llibertat de la identitat de gènere. Trobe que tots i totes hem d’expressar lliurement a l’administració la nostra identitat. Aquelles persones que es burlen perquè pensen que qualsevol podrà anar a un jutjat a canviar-se cada dia de sexe demostren falta de respecte i intolerància. No és fàcil fer eixe pas, per molt clara que es tinga la identitat. M’agradaria que una part del món periodístic i de la societat fora més tolerant i no entenguera la nova llei de manera tan frívola.

M’ha impressionat entrevistar a Sharon, una treballadora sexual que viu amb dignitat la seua professió, sense ser explotada. Em demana que se les escolte el 8-M perquè estan cansades de viure «cap avall»

En definitiva, intentem no passar la vida «cara avall». No és saludable i acaba per fer-nos mal. Mai posem terra als nostres pensaments perquè acabarem per tancar els ulls a la vida.