Pedro, nosotros somos el Levante. Somos unos luchadores y estamos hechos de una pasta especial». Ese sentimiento lo compartíamos cada vez que la vida nos golpeaba con fuerza, pero teniendo muy claro que pese a los muchísimos obstáculos que aparecían en nuestro camino, siempre mirábamos hacia delante y con una sonrisa. He aprendido tantísimo de él que me siento en deuda. Porque aunque se lo decía muchas veces y en nuestras conversaciones creo que lo sentía, nunca eran suficientes. Le voy a echar muchísimo de menos por su humanidad, por su generosidad, por su capacidad de sonreír pese al sufrimiento y por ser un ejemplo de amor a la vida.

Pedro me demostró que jamás había que dejar de luchar. Que había que ser positivo. Que había que creer y obedecer a los que nos acompañarían en nuestros ‘partidos de Champions’ para terminar ganando. Porque los dos teníamos fervor y sentíamos un agradecimiento enorme hacia nuestro querido departamento de Hematología del Hospital La Fe de Valencia. Y es curioso que encontráramos sonrisas en este camino tortuoso. Era una lucha constante, sin mirar atrás, con un montón de soldados a nuestro lado. Me tenía a su lado peleando… y yo sabía que contaba con su respaldo incondicional. Ese cariño que se reflejó en diciembre de 2014, en el acto de entrega de los premios periodísticos que otorgaba el Levante UD cuando me brindó un regalazo de vida. Cuando recordábamos aquel momento, él me decía que lo que más le llenaba de gozo era verme radiante, fuerte, que ese era el deseo de todos los que allí estaban.

Quien ha tenido el privilegio de compartir unos minutos, por pocos que fueran, con Pedro Catalán, era un lujazo. Una inyección de vitalidad. Una de esas personas con una capacidad de comprensión que muchas veces brillan por su ausencia en el mundo del fútbol. Una figura clave en el crecimiento de su club de toda la vida, al que seguro seguirá apoyando desde el cielo y festejará el ascenso.

Pedro va a seguir peleando, aunque ya no esté entre nosotros. Y lo tendremos presente. Porque su vida ha sido una lucha constante y su energía perdurará. Esa que siento cada vez que leo su contribución en mi libro 13 de noviembre o cuando reviso las imágenes de aquella presentación en el Ciutat, donde volvió a obsequiarme con su bien más preciado, su cariño y esa enseñanza inolvidable: nosotros somos el Levante, somos unos luchadores y estamos hechos de una pasta especial.