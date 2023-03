Sempre he pensat que estem en deute —no en dubte, com alguns— amb aquells grups i cantants que, durant la Transició, a més d’omplir un espai purament lúdic, van contribuir a connectar-nos amb les nostres arrels. Cantar en llengua pròpia va més enllà de la reivindicació, és normalitzar-ne l’ús i evidenciar que hi ha vida més enllà del castellà. És així com alguns autors ens van ajudar a prendre consciència com a ciutadans amb una identitat i una llengua que, actuant a manera de filtre, condiciona la nostra orientació vers els món configurant la cultura i la nostra cosmovisió.

Durant la Transició, Lluís el Sifoner va ser un referent musical de l’univers simbòlic dels valencianistes, de la mateixa manera que Joan Manuel Serrat ha sigut un referent per a vàries generacions. No va ser l’únic, és clar —hi eren Raimon, Ovidi Montllor, Paco Muñoz, Al Tall, Carraixet, etc.—, però Lluís mereix llargs aplaudiments especialment enguany, quan es compleixen 50 anys d’aquell jovenet de Pedreguer que puja als escenaris; primer, amb el grup de folk Crit-i-Cant i, desaparegut el grup, en solitari com a Lluís el Sifoner, epítet amb què coneixem el cantautor. Si no ha tingut major reconeixement atribuïu-ho al seu tarannà independent i a l’ortodòxia d’alguns que se’l miren com els colpistes de la Quinta Columna a les milícies populars de Durruti. El temps ha demostrat que la dita «ningú no és profeta en la seua terra» no és aplicable a Lluís (Fornés) el Sifoner. Ho confirma el Festiart que Pedreguer li està dedicant aquests dies en reconeixement als mèrits que acumula en el passat, però també com incentiu i promesa dels que encara és capaç d’aconseguir en el futur. Homenatge que té la virtut de produir-se en vida. Destaque això perquè em fa una ràbia immensa eixe costum dels humans a esperar que un personatge desaparega per enyorar l’absència i recordar les seues virtuts. Els reconeixements s’han de fer en vida, com és el cas, sense esperar a destacar els mèrits d’algú en cos present.