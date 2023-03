Dissortament continuen existint guerres, ara tenim molt a prop una amb les seus particularitats, i que ens ha afectat implicant-nos. El cas és que s’ ha obert el debat sobre l’ enviament d’armament a una de les parts enfrontades, que és la del govern ucraïnès. La història, que és l’experiència passada, ens aporta exemples que poden ser útils per esbrinar les circumstàncies, o en tot cas per diferenciar allò que es pot considerar just i allò altre que no té cap justificació. No fa gaire temps, sols unes dècades, es generà una guerra al nostre marc estatal, fou aquella una guerra encetada per un colp d’estat fet per part de l’ exercit i, també, per un sector de ciutadans que no acceptaven els resultats electorals, i sobre tot, que volien un règim totalitari equiparable al que hi havia Itàlia i Alemanya.

En eixa circumstància, el govern legítim, les classes treballadores, i el conjunt de gent que es situava a favor d’un democràcia, es trobaren obligats a fer front al colp, tot i considerant que el bàndol rebel tenia superiors recolzaments exteriors traduïts en personal i armament. La gran majoria d’historiadors han constatat com la República va resistir, intentant comprar i rebre armes per fer front a les tropes de Franco. Les grans potencies d’aleshores, per causes i motius del moment, decidiren allò de la «no intervenció», cosa que hui en dia considerem com un gran error, puix, precisament el perill que es volia evitar amb la no intervenció, sols es va ajornar, i tan aviat que Franco derrotà a la República esclatà la Segona Guerra Mundial. I per què parle de la nostra guerra del 1936? Doncs, perquè la qüestió de l’enviament de les armes a Ucraïna, motiu de controvèrsia, és una situació semblant a la descrita.

Que cal insistir més en buscar la pau, cercant la negociació resulta obvi. Cert, també, que la solució dels problemes territorials existents a Dombás, on sembla haver-hi un problema nacional, no es resoldran per la via de les imposicions . Dit això, es tracta de veure allò que cal fer davant d’una agressió exterior contra un estat reconegut, amb una superioritat del agressor manifesta, que a més a més massacra a la població civil, destruint ciutats i recursos. Tal i com ho veig, hi ha un paral·lelisme amb allò que he recordat de la nostra guerra coneguda com «civil», que jo qualificaria de resistència, per altra banda, la història ens mostra molts altres exemples. Aleshores, escoltant algunes afirmacions fetes per alguns socis del govern, que s’oposen a qualsevol enviament d’armes a Ucraïna, experiment perplexitat, i desconcert, la sola explicació que puc entendre és que tal actitud es resultat d’una voluntat de diferenciació envers l’altre el soci de govern, una diferenciació que prima la «cursa» entre partits i no en objectius de més calat. Tot i considerant la complexitat del problema, amb les dificultats que comporta a la practica diferenciar entre resistència i agressió injustificada, entenc que el present debat deu tindre com nord el dret a la defensa davant de l’agressió.