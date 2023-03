La moció de censura és un instrument pel que el Congrés dels Diputats pot exigir responsabilitats polítiques al Govern. Des de la restauració de la democràcia a Espanya ha estat utilitzada en menys d'una desena d'ocasions, i tan sols en una ha triomfat, la va presentar el PSOE contra Mariano Rajoy i, amb el suport, entre d'altres de Podem, bascos i catalans, van descavalcar del poder al llavors líder del Partit Popular. Per poder presentar la moció de censura cal la signatura d'un mínim del 10% dels parlamentaris, i cal proposar un candidat a president de govern per al cas que la moció triomfi. En aquesta ocasió ha estat VOX, l'extrema dreta, qui la va presentar dilluns passat proposant com a President del Govern Ramón Tamames, recuperant així una vella glòria de la política per agafar les regnes d'un nou govern afavorit pels ultres, contraris a la democràcia però experts en fer-ne ús. No podem oblidar que el nazisme va arribar al poder mitjançant les urnes.

Vox ja va presentar una moció de censura que va fracassar, ara ho tornen a intentar, fa uns mesos Abascal va connectar amb Inés Arrimadas, de Cs i amb Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, per tal de comptar amb les seves formacions per a la presentació d'una nova moció proposant un candidat independent. Aquestes converses no van arribar a bon port i la qüestió va semblar quedar aparcada, però fa unes quantes setmanes van tornar a sorgir nous rumors sobre el tema apareixent el nom de Tamames com a candidat a encapçalar un govern nascut del pensament en blanc i negre de l'extrema dreta parlamentària. Finalment el vell catedràtic va donar el sí i el seu nom és el que VOX,seguidors del franquisme, defensaran en tribuna parlamentària com a substitut de Pedro Sánchez.

Si de vegades les sessions del Congrés semblen un circ, aquesta vegada l'espectacle està garantit. Tamames, un antic comunista, a la presó durant la dictadura franquista per anar contra aquesta, membre destacat del Partit Comunista d'Espanya on va entrar de la mà de Semprún i Pradera, autor de manuals d'Economia, crítics amb el sistema capitalista, amb els que ha ensenyat la matèria a milers d'universitaris, i autor d'una frase que avui ens fa riure: “El Mur de Berlín va ser construït per evitar que els que vivien a l'oest passaren al costat comunista”. Un personatge esperpèntic que va iniciar el viatge a l'esquerra, al PCE, per acabar a l'extrema dreta, passant pel CDS de Adolfo Suárez. No és l'únic ni l'últim que enmig del viatge polític ha canviat de jaqueta i d'ideologia. Arran del cop del 23-F el seu nom va aparèixer com a ministre d'Economia a la llista que el golpista Armada volia proposar per u

La moció de censura està abocada al fracàs, el PP ja ha anunciat que s’abstindrà. És l'etern “no però si” en què es debat la dreta extrema espanyola, els agradaria poder votar afirmativament i poder governar juntament amb les mesnades d'Abascal, però la por els fa guardar la vinya i esperen a veure si VOX s'enfonsa i ells recullen els seus votants com esperen fer amb els de C's. Els matons d'extrema dreta els vénen molt bé per poder acovardir els votants amb la por al “papus” de l'extrema dreta que pot venir, però no volen que el votant els identifiqui amb ells encara que els ideals i la ideologia siguin els mateixos, ells es disfressen mentre els altres no ho amaguen.

I el PSOE es frega les mans perquè aquesta moció que, segurament, es votarà en campanya preelectoral, els servirà, també a ells, per demanar el vot als ciutadans sota la por que puga arribar l'extrema dreta amb la seva Espanya en blanc i negre.