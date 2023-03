Mohamed és de Pakistan i treballa en un poble de l’Horta nord. La primera vegada que vaig entrar a la seua botiga, em vaig quedar de pedra quan, a l’hora de pagar, m’amollà un «Sis noranta», així, en la meua llengua. Un foraster que se’m dirigeix en valencià? Fantàstic! I admirable. Perquè lamentablement, hi ha gent d’ací de tota la vida que no l’entén o encara no el parla. Mai. Mohamed, sí. Mira tu quines coses. Ell s’esforça per parlar el valencià, que va adquirint a través de la clientela que compra a la seua fruiteria. Té clar que és la manera d’expressar-se de la terra que l’acull i, per integrar-se més en la societat que ara també és la seua, intenta usar-lo sempre que pot.

Lynne és de Dallas però es considera una valenciana més. Ha aprés a parlar la nostra llengua i solta un «Bon dia» o un «Fins després», arrebossats en un deliciós accent nord-americà. Té clar que en aquest racó del món el poble valencià porta segles defensant la seua identitat. Ella la respecta. I per demostrar-ho, ho fa en valencià. Resulta obvi que quan algú, per obligació o per gust, aprén l’idioma d’allà on aspira a construir-se un futur, fa evident que anhela formar part d’aquell grup humà. I el grup humà, orgullós de les seues arrels i de l’admiració que suscita, n’aplaudeix el compromís. Aquesta és l’actitud. Ací i a la Conxinxina. Perquè quan no acceptes que de la pertinença a un lloc n’ha de derivar la consideració al seu parlar i costums, és quan es basteixen les suïcides atmosferes de renúncies. Així és com tenim que una diputació valenciana com la d’Alacant celebre glamurosament el lliurament d’un premi literari en castellà, mentre que el de valencià s’atorgue en un despatx qualsevol, en horari d’oficines. O que denuncien un pacient per parlar en valencià al facultatiu de torn. O que en alguns ajuntaments siga un miracle accedir a formularis en la nostra llengua. Tots aquests escenaris, i més, reflecteixen una situació lingüística agonitzant, fruit d’una renúncia minut a minut i espai a espai, que ens resultarà tan mortal com una gota malaia. Mohamed i Lynne s’esforcen per parlar en valencià. Ens respecten. I nosaltres, quan aprendrem a respectar-nos? Quan, a estimar-nos?