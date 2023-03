Imagino todo lo que estás pasando. Es muy triste estar de nuevo sentado en el banquillo por nada, palabras, palabras, palabras. Porque ahora detrás de esta acusación sólo hay palabras. Ni siquiera como la otra vez, unos malditos trajes, «una chorrada», como hubiera dicho con su natural desparpajo Eduardo [Zaplana]. Ese sí que conoce el percal, ¿pero tú, alma de cántaro? No. Tu eres un santo varón, que no ha conocido jamás a esa mala pécora llamada corrupción. Tu eres una de esas personas de bien, de las que habla Feijóo [Alberto Núñez]. Una persona de bien que no se ha llevado jamás una comisión a un paraíso fiscal. Y ahora te las tienes que ver en estas.

En el juicio te estás explicando y yo te comprendo. Aunque no lo cuentes todo. Porque claro, no lo puedes contar todo. Ya lo dices, eres un hombre de partido. Me acuerdo muy bien del día que os conocí a ti y a Esteban [González Pons]. Habíais traído a un entonces bisoño José María Aznar a la Facultad [de Derecho]. El inmenso salón de actos estaba a rebosar y vosotros, unos veinteañeros, estabais eufóricos y orgullosos. Esteban estaba a tu lado, pero en un segundo plano, como siempre y tal vez por eso, piensas con sana envidia, le sigue yendo bien. Lo cierto es que, para los dos, aquello fue el principio de una gran carrera política. Sí, tienes razón cuando enfatizas ante el juez que eres un hombre de partido, de toda la vida. Y ahora, se te paga así.

Lo cierto es que, como dices, todo el PP tiene el mismo NIF, está centralizado en su totalidad y tú eres militante del Partido Popular de España desde hace cuarenta años. Un militante leal, palabra que muchos desconocen. Esa suerte tiene Rajoy [Mariano].

Camps, tú no hiciste nada, sólo dejaste hacer lo que viste que había que dejar hacer. Como tantos otros, como Felipe [González] con los GAL, o como como Griñán [José Antonio] y Chaves [Manuel] en el caso de los Eres. Ellos tampoco se llevaron un duro. Ni Felipe mató a nadie. Aquellos tiempos eran así y, a fin de cuentas, en tu caso, sólo estamos hablando de vestuario y como muy bien has dicho, de «tramoya». Es decir, del servicio, Alvarito [Pérez, El Bigotes] y Correa [Francisco]. Y al servicio, si es profesional, se le deja hacer, se le disculpan muchas cosas y se le agradecen otras [»Amiguito del alma...te quiero un huevo»], aunque tal vez ahí, te dejaste llevar en exceso por la euforia navideña.

Pero no se puede entrar en los detalles, para eso están, o deberían estar, los segundos. Porque tú eras el primero, el presidente de la Generalitat y del partido en Valencia como has recordado con orgullo en el juicio. Si un tipo como Ricky [Costa] no supo estar a la altura, y además se fue de la lengua, tu culpa sólo fue haber confiado en él. No, tú no eres un cobarde. Has aguantado el tirón. Eres un buen boy-scout. Camps, yo te comprendo. Últimamente, lo comprendo casi todo.