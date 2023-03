L’origen de la Marina ve de lluny. Allà en 1986 passat es va signar entre l’alcalde Ricard Pérez Casado i el president del Port Autònom de València un conveni de col·laboració sobre l’ordenació urbanística de l’entorn portuari i la seua relació amb la ciutat. Posteriorment en 1997 l’alcaldessa Rita Barberà signà un altre conveni de col·laboració a quatre bandes (Ministeri de Foment, Generalitat, Ajuntament i Autoritat Portuària) encaminat, entre altres coses, a promoure la millora de la integració urbana del port cedint en propietat els terrenys del Balcó al Mar a l’Ajuntament, en part per a compensar la dramàtica pèrdua de la platja de Natzaret que va ocasionar l’ampliació del port.

En octubre de 2004, en el marc de l’America’s Cup, es signa un protocol d’actuacions per impulsar una gran Marina en sòl portuari desafectat i a desafectar en un futur. El 8 de març de 2013, nou anys més tard, el Consell de Ministres autoritza la cessió gratuïta a l’Ajuntament dels béns propis del Conveni de 1997 que es dedicaran a fins d’utilitat pública o interés social amb la voluntat de materialitzar la política d’interacció port-ciutat, terrenys que l’Ajuntament cedeix en ús al Consorci de la Marina.

Des de 2015 s’ha fet un gran pas per a la consolidació de la Marina. En 2015 totes les bases de la Marina Sud, excepte una, estaven desocupades. Hui els convide a que ho comproven, dels 800 amarratges per a vaixells existents en aquell moment, 250 estaven sense ocupar, ara s’ha ampliat a 950 amarratges i hi ha plena ocupació amb llista d’espera. Des de 2015 s’han realitzat diverses intervencions per a posar en funcionament llocs no utilitzats. Així es va rehabilitar el Tinglado 2 en 2018, hui centre de moltes activitats ciutadanes i lúdiques. S’ha finalitzat la primera fase de la rehabilitació dels Tinglados 4 i 5 amb un cost aproximat de 4’5 milions per cadascú, la qual cosa permetrà la seua adjudicació per a la realització d’activitats d’innovació. I també es va rescatar en 2017 la concessió dels Docks amb la mateixa finalitat que els coberts.

Precisament, pel que fa al caràcter innovador d’este espai, cal ressaltar la instal·lació en la Marina de més de 60 concessions que permeten la presència d’unes 200 empreses consolidant un hub de l’economia i el coneixement que la fan el principal focus d’atracció d’inversió.

En definitiva, la recuperació de la Dàrsena Històrica del Port de València per part de la ciutat, s’està fent realitat. Mitjançant la Marina, la ciutat ha arribat a la mar d’una forma natural i agradosa. Per la Marina varen passar l’any passat aproximadament 9,1 milions de persones. L’ocupació de restaurants i d’espais d’oci entre els quals cal destacar el gran nombre de concerts amb milers de persones assistents o els programats els caps de setmana de les bandes del districte marítim, a més de moltes altres activitats fan de la Marina un espai ideal per a fer ciutat de manera quotidiana.

Com és sabut, els Pressupostos de l’Estat de 2021 disposaren la cancel·lació anticipada del quantiós deute del Consorci la Marina amb l’ICO (més de 300 milions d’euros) exercint a continuació el dret de separació del Consorci per part de l’autoritat estatal. La marxa de l’administració estatal del Consorci de la Marina ha col·locat a esta en una situació d’impasse on cal decidir el seu futur organitzatiu. Al meu entendre ha de ser un ens participat entre Ajuntament i Generalitat on el municipi assumisca la cessió de tots els terrenys actuals de la Marina per part de l’Autoritat Portuària i la Generalitat es faça càrrec de la làmina d’aigua, també mitjançant una cessió portuària de la mateixa.

Però per desgràcia açò no es pot fer amb la velocitat que ens agradaria i que demanen tant les empreses com els treballadors ubicats en la Marina. La cessió de la làmina d’aigua a la Generalitat no és un procés ràpid i requereix d’un acord del Consell de Ministres. La cessió a l’Ajuntament dels terrenys que ja no tenen ús portuari de la Marina tampoc sembla ser urgent ni prioritari per part de l’Autoritat Portuària a pesar què hagen estat sol·licitats formalment per part del Consistori. Abans al contrari moltes vegades sembla que, incomprensiblement, en l’Autoritat Portuària es treballa amb la intenció de fer marxa enrere en l’anterior cessió de béns i terrenys a la ciutat.

Tenim clar on anem però encara no sabem a quina velocitat hi arribarem ni quins nous problemes ens trobarem en el camí. Per açò hem de gestionar el dia a dia assegurant tant a empreses com a treballadors què tenen garantits els seus drets i la seua legalitat. Amb una convicció: amb esperança i tenacitat aconseguirem fer de la Marina un espai fonamental i d’ús habitual pel poble valencià dedicat a la innovació, l’esport nàutic, la cultura i l’esplai. Un espai d’apropiació ciutadana com ja s’està realitzant en molts antics ports d’Europa i també en molts ports espanyols.

Com a alcalde de València he de defensar els interessos de la ciutat i de la seua ciutadania. Per això, dic ben alt: la Marina per a la ciutat. Si els valencians i les valencianes foren els protagonistes en reivindicacions històriques i fonamentals com ‘El Saler per al Poble’ o ‘El llit del Túria és nostre i el volem verd’, donant una lliçó d’empoderament ciutadà, ara haurem de pensar seriosament esta nova demanda clau per a la ciutat, per a no perdre allò que hem guanyat en els últims anys. La Marina per a la ciutat.