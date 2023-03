En aquesta legislatura Polinyà de Xúquer ha donat un altre pas endavant, encara que queden coses importants per fer.

El primer a destacar és el manteniment d’un ajuntament sense deute, permetent d’una manera eficaç usar els nostres recursos en aquelles conjuntures difícils que se’ns ha anat plantejant.

Pel que fa a les infraestructures a Polinyà podem dir que gaudim d’unes instal·lacions tant educatives com culturals, esportives dignes. Trobant-nos, a més en aquest moment, amb la reforma d’algunes d’elles com la zona del poliesportiu o el camp de futbol. L’objectiu sempre ha sigut invertir en propostes realistes que donen resposta als interessos d’una gran part de la població.

Paral·lelament s’ha donat un nou impuls a la vida cultural, esportiva, festiva, educativa i d’oci al nostre poble. Polinyà aposta pels seus festivals de les arts escèniques, de música, de màgia, d’activitats al voltant dels llibres i la lectura, aposta per l’oferiment de cursos de formació i tallers per a tot el veïnat i també per la revitalització de les activitats esportives de forma diversa.

Una de les altres prioritats és oferir serveis de qualitat perquè el veïnat veja satisfetes les seues necessitats vitals. L’impuls a l’escola infantil municipal, la unitat de respir per a la gent major, l’Epa, la vigilància del terme per part de guarderia rural, el reforçament de l’atenció sanitària al nostre centre mèdic així com el reforçament dels serveis de caire social com l’ajuda a domicili, el menjar a casa, l’economat, les ajudes socials o el servei de mobiliari adaptat. En definitiva, una aposta pels serveis bàsics que augment la qualitat de vida del nostre veïnat.

En aquesta legislatura també hem encarat algunes de les inversions per a anar convertint a Polinyà en un poble sostenible amb la contínua modernització de la xarxa de l’aigua potable i de l’enllumenat públic. També amb la instal·lació progressiva de plaques solars als edificis públics i amb l’ ampliació de les zones d’oci naturals. Altres inversions com l’adequació de carrers i espais urbans així com alguns camins rurals del nostre terme també han estat una constant.

Destacar també algunes iniciatives com el nou pla d’ocupació local o el pla estratègic agrícola, intentant dins de les fortes limitacions competencials influir positivament en la vida econòmica del municipi.

En definitiva, Polinyà és un poble que manté tot allò aconseguit i que al mateix temps es prepara per al futur immediat i per continuar desenvolupant polítiques que incidisquen de forma positiva en la seua gent.