Al llarg d’enguany, les poblacions amb més de 50.000 habitants hauran d’haver delimitat la zona de baixes emissions (ZBE) i, en consonància, tots aquells vehicles que ultrapassen un cert nivell de contaminació no hi podran accedir o en tindran limitat l’ús dels aparcaments, en funció de l’etiqueta atorgada amb els enganyosos criteris de la DGT (Direcció General de Trànsit). Un sistema injust, si ens atenem a les consideracions realitzades per l’OCU, una de les principals organitzacions de persones consumidores i usuàries.

Les restriccions aplicables als vehicles motoritzats més contaminants a les grans ciutats seran un fet i suposaran un veritable avanç en la preservació dels seus nuclis històrics. Però no tot és aigua clara, si analitzem els paràmetres que s’han aplicat a l’hora de fer distincions entre uns vehicles i uns altres. En principi, això de permetre accedir a les ZBE els cotxes que porten l’etiqueta B, però que no puguen aparcar en la zona ORA, però sí en un pàrquing privat, no té cap lògica, ni cap trellat. Una prova flagrant de la hipocresia ambientalista amb què es vesteixen unes normes totalment incongruents.

I encara resulten més incoherents els criteris per a marcar els límits entre una etiqueta i una altra. Per a diferenciar la B de la C, s’hi ha aplicat la consideració de la data de fabricació del vehicle, sense tenir en compte quins són els seus nivells de pol·lució. Hi ha cotxes identificats amb l’etiqueta C, que segons les seues especificacions superen en escreix d’altres que hauran de dur la B.

Així mateix, es pot constatar que les etiquetes ECO i Zero emissions són un frau en si mateixes, ja que no s’hi veu cap criteri científic: l’ECO, ho és molt parcialment; identifica vehicles híbrids enxufables amb una autonomia de menys de 40 Km, però que en el còmput d’emissions superen la majoria dels etiquetats com a C. I com a màxim colofó enganyós: l’absurda distinció dels catalogats amb Zero emissions aplicada als híbrids amb autonomia superior als 40 Km, quan en la majoria dels casos –per ser vehicles d’alta cilindrada– depassen el nivell de gasos de qualsevol dels etiquetats amb la B o amb la C. Un destarifo absolut!

I si filem més prim, cal dir que no hi ha cap cotxe exempt de contaminació. La seua petjada ecològica no només depèn de la contaminació per combustibles fòssils. S’ha de tenir en compte –en el cas dels 100% elèctrics– el model de producció que els subministra l’energia. Segons un estudi realitzat per una important marca de cotxes escandinava, un vehicle elèctric necessita fer gairebé 200.000 Km per a compensar les emissions de CO₂ produïdes en fabricar-lo. A més, s’hi posa de relleu una veritat irrefutable: que la major part de l’energia elèctrica que consumeixen els països de la UE no prové de fonts d’energia renovables, cosa que allarga el seu procés d’amortització ambiental.

I per què aquestes fal·làcies de la DGT adés exposades? Doncs, segurament, per a incentivar la venda de vehicles híbrids o elèctrics, que no prospera com voldrien les grans multinacionals: els seus preus només són factibles per a persones amb un poder adquisitiu elevat. Un futur motoritzat reservat a una ciutadania privilegiada. Mentrestant, la resta, a patir un deplorable servei de transport públic per a accedir al lloc de treball o d’estudi. Un sapastre impresentable sense solta ni volta!