Recogiendo el sentir de la manifestación del 8M y su tijeretazo al patriarcado –dinamitarlo, si es posible–, me gustaría insistir denunciando la apatía moral de mis compañeros varones. El Patriarcado es una enfermedad social que asalta el cuerpo masculino y nuestra nación –sigo a bell hooks–, un sistema político y social que insiste en que lo masculino es la forma natural dominante, superior a todo. Celia Amorós, nuestra maestra, alertaba de su metaestabilidad: puede cambiar a un modo más estable, más sutil, se adapta a otras circunstancias o realidades. Algo que hemos comprobado y sufren las mujeres a través del auge de la pornoviolencia, el acoso sexual, la manosfera –webs y foros virtuales que refuerzan la masculinidad tóxica y su misoginia– y otras nuevas formas de violencia contra nuestras compañeras de vida sostenidas, inventadas y planificadas por hombres, varones como quien esto firma. ¿Está el sexo masculino dispuesto a dar tijeretazos a ese Patriarcado que le otorga tantos privilegios, o mejor seguimos como estamos, cómplices de un silencio ignominioso? Nuestra implicación en la construcción de un mundo humano común e igualitario resulta fundamental, más todavía en las aulas, ese laboratorio de la vida en el que se puede dinamitar el patriarcado interiorizado por cada uno de nosotros. Si el profesor se trabaja sus patriarcados –privilegios, sexismo, machismo, misoginia, homofobia, etc.–, como quien acude a terapia, se liberará de esa mochila pesada que supone vivir bajo los mandatos de una construcción de la identidad masculina socializada en la violencia, la competitividad, la ocupación de espacios públicos, androcentrismo e infinitos privilegios a costa del sexo femenino.

Hay que dar el paso. El 20 de febrero me retiré durante un tiempo de las aulas –igual hice en noviembre– dispuesto a hacer llegar el mensaje de otro mundo posible, otros hombres necesarios, un proyecto de vida feminista y en el que nosotros, los varones, reconozcamos como a humanas a todas las mujeres, no sólo a las nuestras. El tijeretazo al patriarcado supone cortar el machismo cuanto antes, no sólo al alumnado de un centro concreto, sino a cualquier chico intoxicado por un capitalismo neoliberal que refuerza el odio a las chicas excepto a las suyas: madre, hermana, amiga… Si los hombres no nos implicamos en «la gran causa» feminista seguiremos siendo victimarios, responsables de todas las violencias contra las mujeres, ciudadanos que discriminan al otro sexo, diferente, nunca desigual. La coeducación entendida como sistema de intervención intencionada que busca un mundo igualitario aboliendo el género, ese constructo opresor fabricado por la ingeniería patriarcal, necesita un buen empuje en los centros educativos. Más todavía cuando sabemos de la escasísima implicación coeducativa por parte de los varones docentes, ensimismados en otros menesteres como quien mira a otro lado para disimular que no se entera. ¡Pero claro que saben! Conocen de primera mano los privilegios y beneficios que el Patriarcado nos concede, ¡por eso prefieren no renunciar! ¡Supone un trabajo personal, psicológico, emocional y ético muy costoso para su pobreza existencial! ¿Pero saben qué? Cuando hablo cara a cara a los chicos, en cada aula, en cada centro educativo, jamás he tenido el más mínimo problema. Ellos entienden que mi discurso, que no es mío, sino feminista, se fundamenta en la razón, la justicia, la ética, los hechos probados y la dignidad humana.

Si los hombres empezaran a dar tijeretazos a la masculinidad hegemónica o tradicional se obtendrían resultados beneficios en un corto espacio de tiempo. Poco se dice de esto en la escuela, en las columnas de los periódicos, en las redes sociales o en la sociedad. Es un problema radical, el mal que supone la equidistancia patriarcal de tantísimos varones. Queda la esperanza de los jóvenes, dispuestos, al menos, a escuchar a mindundis como yo dando la tabarra en los centros educativos, día a día. Ténganse en cuenta que la igualdad entre hombres y mujeres no es cosa de uno de los dos sexos ni mucho menos de la finita energía de varones, que bien que mal, intentamos arrojar un poco de luz a la oscuridad de una identidad masculina hegemónica situada en la oscura caverna.