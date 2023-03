Este pasado fin de semana ha comenzado una nueva edición del Trofeo El Corte Inglés de Galotxa, que de manera ininterrumpida se juega desde el año 1976. Más de cuarenta pueblos de diferentes comarcas valencianas, con más de quinientos pelotaris, incluidas féminas, mantienen viva una modalidad que puede presumir, legítimamente,de ser pionera en el concepto de ligas de clubes, en el hecho de consolidar el paso del concepto de juego al de deporte reglamentado, competitivo. La historia de esa recuperación está ligada al diario que tiene usted en sus manos o que puede visualizar en cualquier dispositivo. Y no todo comenzó en el año 76. Una veintena de años antes hubo un intento serio de comenzar una liga de clubes. Y en ello tuvo mucho que ver una vieja bicicleta, la visión de futuro de un apasionado a este deporte y el decidido apoyo de un corresponsal de este periódico. Es una historia hermosa de un romántico dispuesto a rescatar del olvido y de las garras del amor al fútbol, el viejo deporte de la pelota en su espacio natural de las calles públicas. Moría inexorablemente la pelota en los pueblos valencianos ante la indiferencia general y la creación de clubes de fútbol que captaron el sentimiento identitario de cada pueblo frente a otro pueblo. La pelota había perdido la batalla muchos años antes. Había dejado de ser el deporte de las calles. Y aquel hombre, cercano a la cuarentena fue en busca de jugadores dispuestos a crear clubes y recorrió con una vieja Orbea pueblos de su comarca y de otras y rescató el compromiso de su pueblo, Godelleta, de Alborache, de Turís, de Montserrat, de Alfarp, de Montroi… Se encontró con la decepción de otros pero con media docena eran suficientes. Elaboró un reglamento de juego que se conserva en una vieja cómoda y cuando todo estaba preparado, la Federación de aquel tiempo, que era la del Señor Marín, «Marinet» que fue futbolista del primer Valencia FC, telefoneó al Ayuntamiento de Godelleta, la víspera del inicio, advirtiendo que aquel torneo no podía disputarse por un problema burocrático. ¿Cómo solucionar el problema? Aquel hombre pensó en el amparo del corresponsal de este periódico en Picassent, el recordado Amadeo Lerma. Cogió su bicicleta aquel sábado por la tarde y marchó en busca de la esperanza. Amadeo Lerma le dijo: «Demà a jugar que jo publicaré els resultats i classificacions…» Aquel hombre soñador recuperó el aliento, tanto que, a pesar de pinchar la rueda trasera de su bicicleta de regreso a casa, no dudó en seguir hasta la meta. Mas de 25 kilómetros. Aquella decisión de seguir adelante a pesar de ciertas amenazas y de confiar en el poder de la prensa escrita, hizo posible el milagro. «Se jugaron todas las partidas y al final venció Picassent…Aquello duró tres años. El último, en 1959 lo ganó Alcàsser y el propio Marín entregó el trofeo de campeones y participó de una buena merienda…» afirma el soñador. Y este periódico publicó de manera destacada, con foto incluida, la crónica de la final en aquel agosto del 59.

Aquella bicicleta que recorrió caminos de esperanzas esquivando burocracias tenía un dueño: José Soldado Latorre. Mi padre.