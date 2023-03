Esta mañana, temprano (hacía frío), he entrado en uno de los grandes comercios de la ciudad cuyo nombre empieza por «F» y termina en «C», adivinen. Cultura, ocio y electrónica. He ascendido, ya entrando en calor, hasta la planta correspondiente, la primera, y en la sección de música he preguntado al vendedor, así al azar, dado que me daba igual cualquiera de los títulos que pudiera ofrecerme, si tenían a la venta algún cedé de Roberta Flack. A ver, no buscaba, palabra, «Killing Me Softly» sino «Chapter Two». Créanme. La morriña no daba para tanto. Ya sé que el álbum es localizable en YouTube pero me apetecía obtener mi propio cedé.

La mirada del vendedor me ha atravesado y me ha respondido, amablemente, que no, que seguro que allí no había nada de eso, pero que se podía encargar a importaciones o no sé qué departamento. Sospecho que no sabía quién era Roberta Flack. Tengo una edad para pillarlas al vuelo y para no ignorar que el correcto vendedor ha pensado para sus adentros mientras me observaba que yo era un Tiranosaurio. Espero que al menos me haya categorizado como un Tiranosaurio rex, tiene más presencia. Frustrado, me he mordido la lengua y no le he preguntado por un disco de Isaac Hayes, por si acaso me clasificaba, ahora sí, como un bicho de setenta millones de años atrás.

Antes de perderme entre los estantes de libros, he pegado una ojeada alrededor: el muestreo de música y de cine, unidad adjunta, era bastante patético, desordenado, ofrecía un rostro de decadentismo inquietante en cuanto a género, si bien hay que matizar que los anaqueles de vinilos no estaban mal surtidos. De repente me he acordado de las tiendas discográficas que hubo en València, como Viuda de Miguel Roca o Soler o Guateque, Surco, Discocentro, donde encontrabas toda la música del mundo, algo que podías comprobar en las míticas cabinas de audición. Dejémonos de nostalgias, hoy no toca.

De lo que quiero hablar no es de la brecha generacional entre el vendedor y quien suscribe, tampoco de la digital, sino de la que divide el sentido común de la locura. Y aquí es donde viene el quiebro y señalo algunas brechas próximas y alejadas que he observado estos días. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento socialista, con el aval de la Generalitat Valenciana, imponga una medalla de no sé qué a un colegio, el de los carmelitas de Vila-real, donde se produjeron y ocultaron abusos sexuales en los años setenta, abusos de su prior, documentados? Es posible. ¿Qué me dicen de esa otra brecha en la que la policía de California dispara a una persona con discapacidad que esgrimía un cuchillo, es verdad (deténganlo), hasta dejarlo muerto en la acera?: parece una de esas portadas trágico-cómicas, tan ácidas, de Gila que se exhiben en la exposición dedicada al «Hermano Lobo» en la Nau. Es posible. O la ocurrencia de Putin, reivindicando a Stalin, a Stalin y su Holodomor o Genocidio ucraniano por el que murieron entre dos y 12 millones de personas de hambre a principios de la década de los treinta, merced a tácticas soviéticas. Es posible.

Solo eso, esos tres ejemplos, frente al hecho de que un vendedor no sepa quién es Roberta Flack, la cosa me parece frívola. Frívola por mi parte. Es probable.