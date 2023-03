La semana que viene vamos a vivir una situación aberrante, posiblemente una de las mas duras de las que le quedan por vivir al Gobierno, de la cual este humilde firmante trato de informar a los implicados tras haber analizado como informático el contenido de Catangate. El presidente y varios ministros van a ser llamados a declarar (otra cosa es que vayan a hacerlo) como «víctimas declaradas» de Pegasus, en contraposición a la mera consideración de «víctimas» del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, y el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall.

Catalangate, firmado por el canadiense Citizen Lab, es una falacia basada en la informática que el Gobierno español decidió aceptar pata no enturbiar su política respecto al independentismo catalán. Esta vergonzosa situación se plasmó en la rueda de prensa del pasado 2 de mayo, festivo en Madrid, cuando no habían transcurrido ni dos semanas del adelanto del informe en The New Yorker, el ministro Bolaños dejara perplejos a muchos al afirmar que según el CNI el presidente Sánchez y algunos ministros habían sido espiados mediante Pegasus. La próxima semana con una Comisión del Parlamento Europeo (PEGA) en Madrid, un grupo de parlamentarios acríticos con la metodologia de Citizenlab y con Puigdemont como miembro de la misma en Bruselas, nuestra democracia (poder ejecutivo y judicial, incluido el CNI) será interrogada sobre lo que es una falacia informática e informativa (Los detalles están en Olivas Osuna. Marzo 2023. El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe «CatalanGate» de Citizen Lab. Renew Europe). Cuando los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de los estados tuvieron que recurrir a paquetes de software de origen comercial (Pegasus como paradigma) para «hackear» los teléfonos de las personas sospechosas, se enfrentaban a un doble problema: que alguna agencia u organismo hiciera un mal uso del sistema (espionaje no suele rimar bien con legalidad) y que alguien les presentara una acusación por haber sido espiado, sin ninguna prueba concluyente para ello. Determinar si un teléfono fue espiado corresponde a una rama de la ingeniería informática, Análisis Forense, consistente en obtener e interpretar evidencias sobre intrusiones habidas, basadas en hallazgos en el propio aparato o en las copias de seguridad existentes. Si difícil es evitar que se haga algún uso ilegítimo de un software sofisticado como es Pegasus, hacer un Análisis Forense riguroso como el que Catalangate y el CNI afirman es imposible. Más concretamente no puede existir ninguna herramienta que permita detectar, con un cierto rigor, que un teléfono, sea Android (Google) ó i-OS (Apple) fue infectado en las fechas que dicen haber analizado. Ello supone afirmar, con todo los respetos, al voluntarioso trabajo del magistrado D. José Luis Calama, de la Audiencia Nacional que sus esfuerzo para encontrar un responsable por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos es baldío.

A causa de los fallos de diseño en materia de seguridad, los Sistemas Operativos (SSOO) de Google y de Apple han evidenciado grandes fallos. En 2013, Snowden acusó a ambos de haber dejado en sus SSOO pasillos de entrada acusándoles de formar parte de un «programa de vigilancia global». Cierta o no la acusación, hoy sabemos que estos «errores de seguridad», permitían a las agencias estadounidenses a acceder hasta donde no pensabamos. Ante esta contradicción Google y Apple, además de sacer constantes «parches» y versiones de los SSOO decidieron reconvertir sus carencias de diseño en un problema de derechos humanos, y ello se está haciendo con la inestimable ayuda de laboratorios con marchamos de ONG, dispuestas a utilizar Análisis Forenses cojos de rigor para repartir título de democracia a determinados estados y con Catalangate le ha llegado a España. El problema real reside en la incapacidad para hacer compatible el modelo de negocio basado en aspirar datos de los usuarios de los móviles, al tiempo que garantizar la ciberseguridad. El ecosistema del duopolio ha mostrado debilidades de diseño.

El informe del CNI y la inverosímil aceptación del Gobierno de haber sido espiado (una especie de autoacusación defensiva) todos los pasos vividos en 2022 con Cataluña como foco puede que no se hubieran dado. La realidad es terca y en el 2023, el Parlamento europeo, en plena crisis de credibilidad, utilizó Pegasus para acusar a Marruecos; la reacción marroquí fue rápida y pidió pruebas a Europa sobre el Análisis Forense (no artículos de prensa) que le implicarías que nadie supo dar; a continuación vino la visita oficial del presidente a Marruecos y sus deplorados resultados. El informe del CNI y el no rechazo de Catalangate es incompatible con la inocencia que Marruecos reclama.

La política es muy poderosa, pero no desprecien lo científico.