Si les Falles són per Sant Josep, per què li fan l’Ofrena a la Geperudeta? La pregunta és simple, de catequista; i per més voltes que li pegue no trobe coherència. Potser perquè no en té. Com diu el Dr. House a un pacient en la sèrie de televisió: "Els arguments racionals no solen funcionar amb gent religiosa. En cas contrari... no hi hauria gent religiosa". Sí, ja sé que House no és cap pensador il·lustre, però l’Ofrena té components emocionals més que racionals. Sé també que la dona que en març de 1942 porta flors a la Patrona era creient, i que eixe gest haja esdevingut l’acte més important i participatiu de les Falles valida la reflexió de House. I no és que jo li lleve mèrits a la dona de Sant Josep, que té acreditat un llarg currículum de prodigis. Però Maria ja té altres festes. Per cert, que els castellans li diguen ‘Virgen’ ressaltant la virginitat, i els valencians ‘Mare de Déu’ remarcant la maternitat, prova com el canvi de llengua canvia també la manera de veure les coses.

Diran que Sant Josep era pare postís; però, mal que bé, pare legal de Jesús (“pare putatiu” se’n diu, però sona fatal). Els textos sagrats l’esmenten a penes. De la fusteria a casa i de casa a la fusteria. L’Esperit Sant li prenya la dona, no el conviden a cap festa o comboi com les bodes de Canà on va córrer el vi, no pinta fava durant la infantesa de Jesús, i ara va i li lleven protagonisme. Pobre home! És l’últim pet de l’orgue. Com espòs de Maria trenca el model patriarcal; tots els honors per a la seua dona. “Invisibilitzat”, com ara diuen, Josep és un simple figurant. Per a més inri, quan pensàvem que era descendent de David, llinatge del qual havia de nàixer el Messies, resulta que nous estudis han conclòs que les Sagrades Escriptures es van traduir erròniament, i el llinatge del Josep de què parla Sant Mateu no és l'espòs de Maria, sinó el pare d’aquesta: Joaquim. Vaja, que ni eixe honor li han deixat. I és que ja ho diu el refrany: qui és desgraciat amb els collons entropessa.