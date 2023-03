Si, com qui no vol la cosa, només faltes deu setmanes per a les eleccions autonòmiques i municipals. I ja han passat altres quatre anys... La maquinària electoral, amb tots els processos previs alguns fins i tot dolorosos per als partits democràtics, ja estan pràcticament tancats. I dic partits democràtics perquè encara que ho semblen tots, la veritat és que la majoria sols ho semblen i allò de la democràcia interna en massa ocasions no passa de ser una quimera, però supose que això és farina d’altre costal. Estem al moment on ja s’ha conegut els noms de les persones que seran caps de cartells per a les alcaldies i per les tres circumscripcions per a les autonòmiques i, la veritat siga dita, no hi ha hagut massa sorpreses. Bé, a mi personalment em continua sorprenent que un condemnat per violència de gènere i que nega aquesta classe de violències puga ser candidat a presidir la Generalitat que és la primera autoritat autonòmica, però clar, estem parlant del partit ultradretà i, d’aquesta gent que enyora el règim feixista del dictador tampoc podem esperar molt més. Només desitge que no tinga prou vots per a entrar a formar parts del plenari de les Corts. Sincerament, espere que es puga formar un tercer botànic, això si, sense alguna gent al capdavant d’algunes direccions generals que, de veritat que han fet pena, per no dir alguna cosa més grossa, amb la gestió que han desenvolupat. I amb algunes secretaries autonòmiques que també han deixat bastant a desitjar, sobretot de cara a explicar amb transparència la seua gestió. També agrairia a aquest tercer botànic que no donara tant de peu a l’oposició airejant les diferències que, sent plenament saludables en un govern amb mestissatge de tres partits, hi ha altres maneres de resoldre sense haver d’eixir a contar-ho als mitjans de comunicació. I això, òbviament té conseqüències indesitjades, com ho és, per exemple, que l’oposició que és qui veritablement té motius per a callar, estiga enlairant la bandera de la corrupció quan encara s’estan jutjant casos de quan estaven al Govern, per molt que reneguen d’aquesta gent com Camps o Rus. Agrairia també als partits que, una vegada passades les eleccions tingueren en compte a la ciutadania i no l’oblidaren quan es fiquen darrere de les taules institucionals. Les vies de comunicació entre els partits, les institucions que governen o no, i la ciutadania a través del món associatiu no poden trencar-se una vegada han passat les eleccions. O, almenys, s’ha de mantindre la sensibilitat per part de totes les persones que formen part dels diferents governs municipals i l’autonòmic perquè aquesta atenció siga continuada i, sobretot fluida. El que no pot passar és que qualsevol associació concerte una cita amb una persona del govern per a parlar del que li puga interessar a aquesta entitat i que per part del governant, bé perquè el tema no li interesse o per falta de sensibilitat, derive les necessitats de comunicació amb l’associació a temes per a profit de la seua gestió personal. I en soc conscient que això ha passat. Si, vull que dins de deu setmanes torne a eixir de les urnes un tercer botànic i que, per tant, no guanye la dreta que mai ens porta res bo i especialment per a les dones com tenim molt més que comprovat. Deu setmanes per a acabar de reflexionar sobre el nostre vot de cara a aquestes eleccions municipals i autonòmiques, els resultats de les quals importarà i molt al llarg dels pròxims quatre anys.

Pensem bé en qui confiarem, perquè moltes coses de les quals legislen ens poden condicionar la vida.