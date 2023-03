Este miércoles 15 de marzo concluye la «plantà» de las Fallas y se inician oficialmente unas fiestas que figuran en la agenda de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez como antesala de las elecciones más importantes que se celebrarán el 28 de mayo, las autonómicas valencianas y las locales del Cap i Casal.

Si hablamos de fiestas, ya sabemos que los valencianos del Cap i Casal, somos grandes anfitriones; a veces más allá de lo razonable,…!! hasta a Felipe V le hicimos tal recibimiento en 1719 que «de palabra», no de facto, nos prometió devolver els Furs vinculados al derecho privado!!, pero corremos el riesgo de que los lideres del PP y PSOE confundan la cortesía y el agasajo con el desinterés o el meninfotisme y obvien las necesidades valencianas en sus paseos triunfales falleros del 16 y 17 de marzo, salvo que los periodistas o la ciudadanía forcemos a Núñez Feijóo, o al presidente de Gobierno a pronunciarse sobre las cuestiones de la Agenda Valenciana (financiación, infraestructuras ferroviarias, derecho civil y trasvase).

En las «war room» de Bolaños y de los Reyes Catódicos del PP (Esteban González Pons/Cuca Gamarra), harán todo lo posible para que en las obligadas visitas a las Comisiones Falleras o en el balcón del Ajuntament, pendientes de les mascletaes, se eviten temas espinosos, como por ejemplo compromisos concretos sobre la condonación de la deuda autonómica, o el voto del PP y PSOE respecto a la enmienda a la reforma constitucional del artículo 49 para recuperar el «Dret Civil Valencià», materia que González Pons, dijo en 2008 que resolvería el PP en cuanto Mariano Rajoy pisara la moqueta monclovita.

Los valencianos muchas veces reaccionamos tarde o en el último momento ante los agravios, pero este 2023, hemos llegado a tiempo de conservar en la Plaza del Ayuntamiento la estatua del defensor del autogobierno, Francesc de Vinatea.

Parecía muy complicado, pero finalmente los grupos municipales ( PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos) acordaron mantener a Vinatea, y quizás lo más importante, dar difusión al hecho notable de que en pleno siglo XIV, en aplicación del Derecho Foral Valenciano, alegara un «contrafur» para garantizar la existencia y la integridad territorial del Reino de Valencia y forzará la rectificación del Rey Alfons II, el benigne.

Vale la pena que Feijóo y Sánchez piensen bien lo que dirán cuando les pregunten los medios valencianos por el voto de sus partidos respecto a la recuperación del Derecho Civil, una seña identitaria valenciana moderna prevista en el Estatuto, a la vista de que el pasado 25 de enero, sus lugartenientes Félix Bolaños y Cuca Gamarra, acordaron que sólo se reformaría el artículo 49 para eliminar el término «disminuido». Estos días son el momento oportuno para que Feijóo y Sánchez escuchen a la sociedad valenciana, y a sus alcaldes y concejales que en 541 municipios reclaman volver a disponer de leyes civiles modernas.

Hace cuatro años Toni Cantó afirmaba que nadie le preguntaba por el Derecho Civil. Hoy la situación parece muy diferente, con pronunciamientos favorables expresos como los del presidente de la CEV Salvador Navarro, los lideres agrarios valencianos (Cristóbal Aguado, José Vicente Andreu o Carles Peris), Carlos Mazón cuando se le pregunta, o el mismo Ximo Puig, que, aunque todavía no se anima a recibirnos a Juristes Valencians, por fin ha incorporado la reivindicación a documentos tan importantes como el Informe de Gestión del PSPV.

Ya saben que el procedimiento parlamentario de modificación constitucional del art. 49, requerirá que se produzcan 6 votaciones, tres en el Congreso y tres en el Senado. Queremos 6 síes…, porque parafraseando al ocurrente Bolaños, cuando espetaba al PP que ni siquiera quisiera eliminar el insultante término disminuido del texto constitucional, no se me ocurre ningún motivo para que Feijóo o Sánchez puedan votar en contra del Derecho Civil Valenciano, sabiendo que CERMI como representantes del colectivos de personas con discapacidades aceptan de buen grado la causa valenciana, y porque además hemos evitado que ERC y Podemos introduzcan enmiendas a la reforma del artículo 49. Como saben en Génova y Ferraz, no se puede modificar la Constitución en materias que no cuenten con el acuerdo conjunto de Sánchez y Feijóo, y encima tenemos todo este panorama a 70 días de las reñidas elecciones autonómicas del 28 de mayo, que, sin duda, afectaran al resultado de las elecciones generales.

6 noes contra el Derecho Civil, será decirnos 6 veces NO a los valencianos sres. Feijóo y Sánchez. Los estrategas de las «alas oeste» de la Moncloa y Génova, deben ser conscientes de que esos noes serán para nosotros un «contrafur», una nueva Almansa, un ataque contra los valencianos sin ninguna justificación, una constatación del papel secundario que se nos quiere asignar en España a los valencianos.