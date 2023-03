Hi ha activitats que principalment es fan en una posició definida. Esta setmana, cal destacar-ne unes: les relacionades amb la festa fallera. Per a definir com les practiquem, existix una la locució adverbial que descriu com, en molts casos, es realitzen. Es tracta de l’expressió «de peus» i alguns dels seus sinònims com ara «a peu dret», «dret i plantat» o «dempeus». Aparentment, no té un sentit inclusiu, encara que considere que és també una abstracció aplicable a persones amb mobilitat reduïda. Siga com siga, d’alguna manera, la forma de vore una mascletà o castell i rodar un cadafal faller s’associa amb eixes paraules.

Pense que l’acció de rodar «de peus» una falla hauria de fer possible la visió d’estils més plurals. En tenim moltes, i bones, però desitjaria trobar-ne un nombre major d’avantguardistes, innovadores i experimentals. El fet que apareguen exposicions dedicades a artistes fallers és un bon pas perquè la societat entenga i valore millor les propostes avançades. Enguany, la dedicada a Alfredo Ruiz en l’IVAM, és una fita important. Suposa el reconeixement d’un creador amb una trajectòria que necessàriament cal seguir per a entendre l’evolució dels estils artístics. Ningú pot discutir la gran vàlua del seu art. No m’enganye si dic que n’és un dels grans al qual estime i valore. Mai oblidaré l’any 1991, quan compartírem una falla dedicada a la pena de mort. Fou una experiència inoblidable. M’encisa assistir «de peus» a les mascletaes. M’agrada que siga un ritual col·lectiu. Eixe fet les fa grans. També mirem «de peu» la Cremà de les falles. La mirada del foc és irrepetible i meravellosa. Resulta el millor homenatge a l’art, la sàtira i la crítica. Suposa el triomf de les reivindicacions i la continuació de la festa. Tant de bo que mai es perda l’esperit crític dels cadafals. Diria molt de l’expressió d’uns ninots que mire mentrimentres escric. Es tracta d’una dona sense salut mental envaïda per un mico i del realisme d’un home deprimit, situats a la plaça del Col·legi del Patriarca. Són part de la falla de Vicente Julián García Pastor. Em conforme convidant la lectora i el lector a rodar-la. En definitiva, aprofitem la setmana «de peus» per a tastar les falles d’una manera plural, tolerant, crítica i reivindicativa. La mirada del foc obri la possibilitat a il·luminar els bons pensaments amagats i oblidats.