Les eleccions d’enguany seran més divertides que mai, per diverses raons. Començaran amb el sarau de la moció de censura de Vox-Tamames, que promet fer-nos riure de manera despiadada, lamentablement, perquè el vell i extravagant professor no hauria d’acabar una vida dedicada a la investigación i a la docència universitària, fent una pallassada, però així ho han decidit els bojos voxistes i Tamames ha acceptat seguir-los el joc; que se jodan, doncs.

També seran divertides les agressions verbals de la dreta contra Pedro Sanchez. i l’autodefensa d’aquest. Feixóo té sort amb la Cuca Gamarra, una paladína indòmita i energúmena i amb tant de morro, amb la qual podrà sentir-se ben protegit, perquè ella té el que li falta a ell, o siga intel·ligència, facilitat de paraula i una modulació de la veu que a ell li falta, que queda un poc enfavat i la Cuca és més estrepitosa, una traca. Jo crec que Sanchez i els partits que donaran suport al nou govern, que serà una repetició de l’actual, haurien de passar del que diguen els de Vox, talment com si els aplicaren el cordó sanitari que apliquen a França a La Pen.

També faran parlar les ‘genialitats’ i ‘contradiccions’ de la bancada podemito-iolandita, que al remat sols els serveix per a perdre vots i prestigi, amb tant com els costà obrir-se’n pas en la selva política de l’Estat. Els recomanaria que tingueren més sentit comú i que contaren fins a deu abans d’obrir la boca, perquè el que importa no és fer grans discursos per a la gent de casa, sinó conseguir que et voten la gent de fora. Que es massacren entre si el PP i VOX, bé, millor per a nosaltres, però que ens massacrem els de la corfa amarga, això és l’error més gran que podem cometre.

Aquestes reflexions serveixen per a les eleccions municipals, autonòmiques i generals. Totes tres eleccions estan molt entrelligades i els socialistes, l’esquerra dels socialistes, els independentistes, i altres companys menors, hauríem de pensar en guanyar-les totes. Aconselle parlar molt dels maleficis dels programes de la dreta i l’extrema dreta, que prometran que amb ells tot anirà a xavo i demostrar que menteixen, recordant-los la seua història: Franco, Aznar, Raxoi. I contrastar els seus programes amb els nostres i la nostra història republicana i anti-franquista. I parlar sempre amb claredat, perquè la gent és això el que reclama.