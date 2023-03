Hay momentos singulares en la vida de las personas en los que nuestra organización social ha atribuido a la administración el prescribir el cómo, el dónde y el cuándo podemos satisfacer esa necesidad que puede ser fundamental para organizar nuestra vida; en tal situación sólo el conocimiento es un recurso. Me refiero, por ejemplo, a la renovación del DNI, a la presentación de una solicitud para recibir una ayuda, a la reclamación de una ayuda solicitada y concedida, pero que no llega, a ser informados sobre posibles ayudas que podríamos solicitar, etc… En verdad, este tipo de necesidades goza de una especial presencia en la prensa de nuestros días. Así, basta con abrir un diario y se puede tener noticia en un mismo día de que “miles de valencianos pierden el ingreso mínimo”, “más de 172.000 valencianos siguen sin cobrar el bono término de 2022”. “la renovación del DNI sigue siendo una pesadilla en España”, etc. Más aún, los reporteros de una u otra cadena de televisión ponen cara a la imposibilidad de satisfacer una de esas necesidades; cámara en ristre acuden a las puertas de una u otra oficina del INEM, de la Seguridad Social. Y lo que nos muestran son hombres y mujeres que te comunican que sencillamente no les reciben porque carecen de número y les es imposible conseguirlo.

¿Cómo es esto posible? Una vez más se ha olvidado un doble principio. Por una parte, no se antepone el superior interés del individuo a cualquier otra consideración; por otra parte, no se cree que la razón de ser de la administración es hacer llegar a los ciudadanos los derechos que la Constitución les reconoce. Si se primara el superior interés del individuo y se reconociera a todos los ciudadanos los mismos derechos no se instrumentalizarían procesos que se sabe que dejarán fuera del sistema a individuos a los que la sociedad puede haber dado bien poco o casi nada; en muchos casos, una escuela para aprender a leer y las cuatro reglas. La administración puede haber diseñado perfectamente un proceso en nombre de la eficiencia, pero considerando fundamentalmente sus intereses como administración y no los medios y capacidades de los individuos a los que dice servir.

Para quien, como es mi caso, siempre ha creído que su función como funcionario y docente era servir los intereses de sus alumnos y de sus próximos, no puedo sino censurar esa forma de proceder. Una empresa privada puede diseñar un proceso de modo que se suponga que todos disponen de un ordenador, de una conexión a la red y de unos conocimientos; si se equivoca, deberá de rectificar porque sus clientes acudirán a otra empresa. Una entidad pública no puede dar todo esto por supuesto cuando es el único recurso al que el ciudadano ha de acudir. Esto es, los que vemos esa entrevista en TV o leemos la prensa y los que sufren esa situación se van con una misma sensación y una misma pregunta. La sensación es clara: ”Esto para mí no funciona”. La pregunta es de peso: “¿Cómo es posible que mi administración me desconsidere de esta manera y no organice los procesos de modo que los débiles sean ayudados?”. Falta de sensibilidad.