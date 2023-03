La mateixa vesprada del dia de sant Josep un encertadíssim article d’Isabel Olmos alertava sobre el risc que per a la continuïtat de la festa de les Falles a València suposava el seu monstruós creixement i la seua «sanferminització». Efectivament, estem davant la realitat d’una festa que s’està devorant a si mateixa, a mesura que creix sense treva, raó per la qual el decreixement de les Falles, almenys a València, va a resultar inevitable, de mode que val més que es faça urgentment de manera regulada i planificada, doncs en cas contrari es produirà de forma caòtica i catastròfica.

Des del meu punt de vista, el patològic creixement de la festa fallera, fruit d’una llarga història, precisa amb urgència del decreixement per dos blocs de factors. El primer, de caràcter endogen, té a vore amb l’assumpció per les Falles del model de festa neoliberal occidental, que fomenta la mercantilització, la turistificació embogida, la massificació i una diversió acrítica, buidada de sentit ritual i lliurada a la inconsciència del capitalisme lúdic: el festejar sense celebrar, una «comunitat» de clients sense comunió simbòlica, una disbauxa sense mites. En suma, la festa succedània, les Falles com a mercaderia efímera d’un sol ús, la monocultura festiva de la banalitat consumista. A estos factors sistèmics cal afegir altres propis de l’evolució de la festa, com l’ofrenització i fallermajorització descontrolades, el deteriorament dels vincles entre el col·lectiu faller i el veïnat, la «desfallerització» de les mateixes falles, cada vegada més mancades de sentit crític i del reconeixement dels artistes fallers, els problemes de seguretat als carrers, l’erosió dels valors patrimonials, o el conservadorisme heteropatriarcal del grup de poder hegemònic en la festa, que tant dificulta la seua resiliència i adaptabilitat.

Pel que fa al bloc de factors de caràcter exogen que fonamenten la via decreixentista, no cal esplaiar-se massa, perquè es pateixen en totes les esferes socials i el seu impacte anirà a més: ens referim a l’eclosió convergent de diverses crisis, com l’energètica, l’ecològica, la bèl·lica, l’econòmica, la sanitària i la social. Les seues conseqüències, que dibuixen un horitzó d’inestabilitat i volatilitat creixents, van a fer trontollar, i no sols a València, els tres pilars essencials de la festa: la fortalesa històrica de les comissions falleres, la viabilitat real de l’ofici d’artista faller i la disponibilitat de recursos institucionals (subvencions i inversions). La pandèmia de la covid-19 ha sigut sols un avís del qual sembla no s’ha aprés massa.

Al remat, cal decréixer, perquè la situació és insostenible i ingestionable. El decreixement sols pot ser de dos tipus: planificat i regulat, si es fan les coses mitjanament bé, o obligat per les circumstàncies, amb el caos resultant de no haver fet res. I decréixer voldrà dir menys turistificació, massificació i mercantilització, menys privatització festiva l’espai públic, més descentralització en els actes, falles més menudes i ecològiques, més protecció patrimonial, uns cadafals més protagonistes, crítics i creatius, més democràcia fallera, més participació, diversitat i inclusió, i uns renovats vincles amb la ciutadania. L’única manera eficaç d’aconseguir-ho seria reconèixer els greus problemes actuals i propiciar unes estructures inèdites o renovades de participació, de deliberació i de presa de decisions on intervinguen tots els implicats en la festa. Perquè si la festa no és de tots, no serà de ningú, i només quedarà d’ella un enorme i absurd parc temàtic que cada any es cremarà per tornar a l’any següent encara més degradat.